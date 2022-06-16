جلسة خاصة بشأن مفاوضات "أستانا" السورية في نورسلطان

يتبع
يشارك في مفاوضات "استانا" السورية المقامة في نورسلطان ممثلين عن الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وفد من روسيا وإيران وتركيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية والمعارضة.
10:28 GMT 16.06.2022
لافرينتييف: بشأن نقل مكان اللجنة الدستورية طرحنا الأمر أمام الأطراف وأوضحنا لهم موقفنا
10:21 GMT 16.06.2022
لافرينتييف: نعتبر المحادثات الأخيرة إيجابية وبناءة بين كل الأطراف
10:21 GMT 16.06.2022
كلمة رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتييف في مفاوضات أستانا
10:18 GMT 16.06.2022
رئيس الوفد الإيراني: لا مانع من تغيير مكان انعقاد اللجنة الدستورية في حال توصل جميع الأفرقاء لاتفاق مشترك
10:14 GMT 16.06.2022
رئيس الوفد الإيراني: ندين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
10:12 GMT 16.06.2022
رئيس الوفد الإيراني: نقف إلى جانب الشعب السوري ومعاناته المستمرة
10:09 GMT 16.06.2022
كلمة رئيس وفد إيران في مفاوضات أستانا
10:06 GMT 16.06.2022
وفد المعارضة السورية: عدم قدرة روسيا على الوصول إلى جنيف مشكلتها وحدها ونحن لسنا معنيين بذلك
10:04 GMT 16.06.2022
وفد المعارضة السورية: نُصرّ على أن تكون الجلسات في جنيف فقط
09:59 GMT 16.06.2022
وفد المعارضة السورية: الحكومة السورية غير قادرة على تقديم تنازلات لوقف الصراع
09:52 GMT 16.06.2022
كلمة رئيس وفد المعارضة السورية أحمد التوما
09:42 GMT 16.06.2022
سوسان: الأكراد هم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري
09:42 GMT 16.06.2022
سوسان: لدى التنظيمات الكردية فرصة للعودة إلى حضن الدولة السورية
09:41 GMT 16.06.2022
سوسان: معاناة السوريين وقضية أزمة الغذاء غير مرتبطة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
09:37 GMT 16.06.2022
سوسان: جنيف لم تعد مكانا صالحا لعقد مفاوضات اللجنة الدستورية، لأن سويسرا فقدت حيادها التاريخي
09:34 GMT 16.06.2022
سوسان: التهديدات والعدوان التركي على أراضينا أخذت حيزا كبيرا من المفاوضات
09:32 GMT 16.06.2022
سوسان: نطالب السلطات التركية بالانسحاب من الأراضي السورية المحتلة
09:31 GMT 16.06.2022
سوسان: العملية التركية شمالي سوريا هدفها إبعاد أنقرة الأنظار عن مشاكلها الداخلية
09:28 GMT 16.06.2022
سوسان: ندين العملية العسكرية التركية شمالي سوريا
09:27 GMT 16.06.2022
كلمة رئيس وفد سوريا ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان