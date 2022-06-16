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https://arabic.sputniknews.com/20220616/جلسة-خاصة-بشأن-المفاوضات-أستانا-السورية-في-نورسلطان-1063691913.html
جلسة خاصة بشأن مفاوضات "أستانا" السورية في نورسلطان
جلسة خاصة بشأن مفاوضات "أستانا" السورية في نورسلطان
يشارك في مفاوضات "استانا" السورية المقامة في نورسلطان ممثلين عن الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وفد من روسيا وإيران وتركيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T09:07+0000
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العالم
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الاجتماع الدولي الثامن عشر حول سوريا في إطار عملية أستانا في كازاخستان - سبوتنيك عربي

جلسة خاصة بشأن مفاوضات "أستانا" السورية في نورسلطان

09:07 GMT 16.06.2022
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يشارك في مفاوضات "استانا" السورية المقامة في نورسلطان ممثلين عن الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وفد من روسيا وإيران وتركيا، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية والمعارضة.
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كلمة رئيس وفد سوريا ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان
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