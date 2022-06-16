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https://arabic.sputniknews.com/20220616/حماس-تفرج-عن-رئيس-جامعة-فلسطين-واستنكار-في-الأوساط-العلمية-والحقوقية-للقبض-عليه-1063700030.html
حماس تفرج عن رئيس جامعة فلسطين واستنكار في الأوساط العلمية والحقوقية للقبض عليه
حماس تفرج عن رئيس جامعة فلسطين واستنكار في الأوساط العلمية والحقوقية للقبض عليه
أكدت مصادر من جامعة فلسطين إفراج الأجهزة المعنية في حركة حماس عن رئيس الجامعة سالم صباح. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:36+0000
2022-06-16T10:36+0000
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
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ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، فإن رضوان أبو حصيرة، الأستاذ في جامعة فلسطين أكد في تصريحات إذاعية إفراج حماس عن رئيس الجامعة سالم صباح.وأوضح ابو حصيرة أن الإفراج عن رئيس جامعة فلسطين جاء عقب تحركات واتصالات للجمعيات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان، مشيرا إلى نقل سباح إلى المستشفى عقب الإفراج عنه، لإجراء عدد من الفحوصات الطبية، على حد تعبيره.ولفت إلى أن "عملية اعتقاله تمت بطريقة غير قانونية أسقطت المكانة الاجتماعية والأكاديمية له ما يستدعي حراكا تقوده المؤسسات الحقوقية"، وفقا لنص تصريحاته.وقد قوبلت عملية القبض على رئيس جامعة فلسطين باستنكار في الأوساط العلمية والحقوقية، حيث اعتبر رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، اعتقال حركة حماس لشخصية عملية بوزن رئيس جامعة أمرا مرفوضا.وفيما أبدى رئيس جامعة القدس انزعاجه وصدمته من عملية القبض على صباح، فقد استنكرت جمعيات حقوقية اخرى هذه العملية.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/تقرير-حماس-تقبض-على-دلفين-عسكري-إسرائيلي-قبالة-سواحل-غزة-فيديو-1055943627.html
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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة

حماس تفرج عن رئيس جامعة فلسطين واستنكار في الأوساط العلمية والحقوقية للقبض عليه

10:36 GMT 16.06.2022
© AP Photo / John Minchilloيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / John Minchillo
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أكدت مصادر من جامعة فلسطين إفراج الأجهزة المعنية في حركة حماس عن رئيس الجامعة سالم صباح.
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، فإن رضوان أبو حصيرة، الأستاذ في جامعة فلسطين أكد في تصريحات إذاعية إفراج حماس عن رئيس الجامعة سالم صباح.
دولفين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
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وأوضح ابو حصيرة أن الإفراج عن رئيس جامعة فلسطين جاء عقب تحركات واتصالات للجمعيات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان، مشيرا إلى نقل سباح إلى المستشفى عقب الإفراج عنه، لإجراء عدد من الفحوصات الطبية، على حد تعبيره.

وقال أبو حصيرة: "تم التعامل مع الدكتور سالم صباح بطريقة النفوذ وحكم القوة من قبل عناصر أجهزة حركة حماس".

ولفت إلى أن "عملية اعتقاله تمت بطريقة غير قانونية أسقطت المكانة الاجتماعية والأكاديمية له ما يستدعي حراكا تقوده المؤسسات الحقوقية"، وفقا لنص تصريحاته.
وقد قوبلت عملية القبض على رئيس جامعة فلسطين باستنكار في الأوساط العلمية والحقوقية، حيث اعتبر رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، اعتقال حركة حماس لشخصية عملية بوزن رئيس جامعة أمرا مرفوضا.
وقال أبو كشك: "اعتقال أي رئيس جامعة دون توضيح الأسباب من جهة غير مخوّلة، أمر مرفوض ولا يليق بالمكانة العلمية والاعتبارية لهذا الشخص".
وفيما أبدى رئيس جامعة القدس انزعاجه وصدمته من عملية القبض على صباح، فقد استنكرت جمعيات حقوقية اخرى هذه العملية.
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