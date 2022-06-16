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https://arabic.sputniknews.com/20220616/خاجي-لـسبوتنيك-يجب-اعتماد-إطار-اتفاقية-أضنة-بين-أنقرة-ودمشق-لمعالجة-مخاوف-تركيا-الأمنية-1063717708.html
خاجي لـ"سبوتنيك": يجب اعتماد إطار اتفاقية أضنة بين أنقرة ودمشق لمعالجة مخاوف تركيا الأمنية
خاجي لـ"سبوتنيك": يجب اعتماد إطار اتفاقية أضنة بين أنقرة ودمشق لمعالجة مخاوف تركيا الأمنية
دعا كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي أصغر خاجي، إلى بذل جهود أكبر من أجل تمكين الجيش السوري من الانتشار على حدود تركيا، لمعالجة المخاوف... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T13:21+0000
2022-06-16T13:23+0000
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نور سلطان - سبوتنيك. وقال خاجي خلال مقابلة مع "سبوتنيك"، في معرض تعليقه على رغبة تركيا في شن عملية عسكرية لإنشاء منطقة آمنة داخل الحدود السورية بعمق 30 كم: "علينا أن نبذل جهودا كبيرة لمساعدة الجيش العربي السوري للانتشار على الحدود السورية التركية كي يتمكن من إرساء الأمن على الحدود".وأشار خاجي إلى ضرورة اعتماد إطار اتفاقية أضنة الموقعة بين سوريا وتركيا، والتي تلزم دمشق بعدم السماح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا.وأعرب كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني في ختام حديثه، عن أمله في أن تحتكم أنقرة إلى خيار المفاوضات والحوار لمعالجة مخاوفها الأمنية بدلا من اللجوء إلى الحل العسكري.يشار إلى أنه في الفترة من 15 إلى 16 يونيو/حزيران، تستضيف كازاخستان الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات رفيعة المستوى للبلدان الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية أستانا للتسوية في سوريا بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، فضلا عن الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/خاجي-لسبوتنيك-إيران-تتفهم-مخاوف-تركيا-الأمنية-في-سوريا-لكن-الحل-العسكري-سيكون-مكلفا-1063711034.html
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خاجي لـ"سبوتنيك": يجب اعتماد إطار اتفاقية أضنة بين أنقرة ودمشق لمعالجة مخاوف تركيا الأمنية

13:21 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 13:23 GMT 16.06.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصورجنود الجيش العربي السوري خلال مناورات في مواقع خطوط الهجوم الأمامية في حي مدينة منبج في محافظة حلب، سوريا
جنود الجيش العربي السوري خلال مناورات في مواقع خطوط الهجوم الأمامية في حي مدينة منبج في محافظة حلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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دعا كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي أصغر خاجي، إلى بذل جهود أكبر من أجل تمكين الجيش السوري من الانتشار على حدود تركيا، لمعالجة المخاوف الأمنية لدى القيادة التركية، في إطار اتفاقية أضنة المبرمة بين البلدين.
نور سلطان - سبوتنيك. وقال خاجي خلال مقابلة مع "سبوتنيك"، في معرض تعليقه على رغبة تركيا في شن عملية عسكرية لإنشاء منطقة آمنة داخل الحدود السورية بعمق 30 كم: "علينا أن نبذل جهودا كبيرة لمساعدة الجيش العربي السوري للانتشار على الحدود السورية التركية كي يتمكن من إرساء الأمن على الحدود".
وأشار خاجي إلى ضرورة اعتماد إطار اتفاقية أضنة الموقعة بين سوريا وتركيا، والتي تلزم دمشق بعدم السماح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا.
علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير خارجية ايران على هامش الاجتماع الدولي الثامن عشر حول سوريا في إطار عملية أستانا في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
خاجي لـ"سبوتنيك": إيران تتفهم مخاوف تركيا الأمنية في سوريا لكن الحل العسكري سيكون مكلفا
12:41 GMT
وأعرب كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني في ختام حديثه، عن أمله في أن تحتكم أنقرة إلى خيار المفاوضات والحوار لمعالجة مخاوفها الأمنية بدلا من اللجوء إلى الحل العسكري.
يشار إلى أنه في الفترة من 15 إلى 16 يونيو/حزيران، تستضيف كازاخستان الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات رفيعة المستوى للبلدان الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية أستانا للتسوية في سوريا بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، فضلا عن الأمم المتحدة.
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:49 GMT
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