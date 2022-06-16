https://arabic.sputniknews.com/20220616/خبيرعسكري--روسيا-ماضية-قدما-في-تحقيق-أهدافها--1063715898.html
خبيرعسكري : روسيا ماضية قدما في تحقيق أهدافها
خبيرعسكري : روسيا ماضية قدما في تحقيق أهدافها
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، روسيا تدعو أنقرة لحل سلمي بدل العملية العسكرية بسوريا،... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T13:11+0000
2022-06-16T13:11+0000
2022-06-16T13:11+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبيرعسكري :"روسيا ماضية قدمًا في تحقيق أهدافها"
خبيرعسكري :"روسيا ماضية قدمًا في تحقيق أهدافها"
أكدت وكالة (سي إن إن) نقلاً عن مصادر في الاستخبارات الغربية ومسؤولين عسكريين، بأن النزاع في أوكرانيا في مرحلة حاسمة الآن. واعتبرت مصادر مختلفة أن المرحلة الحالية ستحسم التداعيات البعيدة المدى للنزاع. المصادر الغربية أشارت إلى أن هذه "اللحظة الحرجة" قد تدفع بالحكومات الغربية نحو "قرار صعب" بشأن تقديم الدعم لأوكرانيا مع تزايد ثمنها على اقتصادها وترسانات الأسلحة، بينما تحدث خبراء غربيون عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لحسم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، منها أن موسكو قد تكتفي بالمقاطعتين الشرقيتين، والثاني أن العملية العسكرية قد تستمر لسنوات، أما السيناريو الثالث وهو الأقل احتمالأ - بحسب الخبراء - هو أن روسيا ستراجع أهدافها في الحرب، وستعلن أنها حققت انتصارًا، في محاولة لوضع صيغة تنهي فيها القتال.عن هذا الموضوع قال الخبيرالعسكري العميد أمين حطيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شؤون عسكرية:التفاصيل في الملف الصوتي
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2022
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبيرعسكري : روسيا ماضية قدما في تحقيق أهدافها
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، روسيا تدعو أنقرة لحل سلمي بدل العملية العسكرية بسوريا، واشنطن تؤكد دعمها لتايوان بالدفاع عن نفسها.
أكدت وكالة (سي إن إن) نقلاً عن مصادر في الاستخبارات الغربية ومسؤولين عسكريين، بأن النزاع في أوكرانيا في مرحلة حاسمة الآن. واعتبرت مصادر مختلفة أن المرحلة الحالية ستحسم التداعيات البعيدة المدى للنزاع. المصادر الغربية أشارت إلى أن هذه "اللحظة الحرجة" قد تدفع بالحكومات الغربية نحو "قرار صعب" بشأن تقديم الدعم لأوكرانيا مع تزايد ثمنها على اقتصادها وترسانات الأسلحة، بينما تحدث خبراء غربيون عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لحسم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، منها أن موسكو قد تكتفي بالمقاطعتين الشرقيتين، والثاني أن العملية العسكرية قد تستمر لسنوات، أما السيناريو الثالث وهو الأقل احتمالأ - بحسب الخبراء - هو أن روسيا ستراجع أهدافها في الحرب، وستعلن أنها حققت انتصارًا، في محاولة لوضع صيغة تنهي فيها القتال.
عن هذا الموضوع قال الخبيرالعسكري العميد أمين حطيط خلال مداخلة هاتفية لبرنامج شؤون عسكرية:
"إن الخبراء الغربيين والسلطات الغربية كلهم يتمنون أن تغرق روسيا بالوحول الأوكرانية، وأن تمتد العملية العسكرية الروسية إلى زمن طويل يستنفذ القدرات الروسية كلياً ،ولكن من يراقب الأداء الروسي بهذه العملية يجد أن روسيا تعرف جيدا ماذا تفعل وتعرف كيف تخطط وكيف تنفذ ذلك".