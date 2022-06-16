https://arabic.sputniknews.com/20220616/خيارات-الناتو-مع-استمرار-الرفض-التركي-لانضمام-فنلندا-والسويد-1063728023.html

خيارات "الناتو" مع استمرار الرفض التركي لانضمام فنلندا والسويد

خيارات "الناتو" مع استمرار الرفض التركي لانضمام فنلندا والسويد

رفضت السلطات التركية دعوة حلف "الناتو" للمشاركة في محادثات ثلاثية مع السويد وفنلندا، تهدف إلى حل الخلافات بين الدولتين الراغبتين في الانضمام إلى الحلف وأنقرة... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T15:10+0000

2022-06-16T15:10+0000

2022-06-16T15:10+0000

راديو

بوضوح

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16-6 Bewodouh خيارات الناتو مع استمرار الرفض التركي لانضمام فنلندا والسويد

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر، إنه كان من المقرر عقد الاجتماع، الذي سيحضره ممثلون عن الدول الثلاث ووسيط محايد من حلف شمال الأطلسي. ومع ذلك، ذكرت تركيا أنها لن تشارك في أي مفاوضات حتى تتلقى مقترحات ملموسة من هلسنكي وستوكهولم للحد من المخاوف الأمنية.يذكر أن أنقرة تتحفظ على طلب الانضمام الذي تقدمت به الدولتان في الثامن عشر من الشهر الماضي، وقالت إنها لن تدعم قبول هذه الدول في الناتو حتى تحدد موقفها من أعضاء المنظمات الإرهابية، المقيمين على أراضيها، ولا سيما حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة كذلك، وكذلك منظمة فتح الله غولن.على صعيد متصل أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تحافظ على التفاؤل بشأن إمكانية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، على الرغم من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.من جانبه قال مصطفى أوزجان، الكاتب والمحلل السياسي التركي، إن أنقرة ما زالت تنتظر رد الفعل من هاتين الدولتين على المطالب التي سبقت وأن قدمتها شرطًا للانضمام للناتو، مشيرا إلى أن استمرار الرفض التركي يعني أن ما قدمته الدولتان لم يقنع أنقرة حتى الآن بجدارة الانضمام ولا بالإيفاء بمطالبها.وأضاف أوزجان أن تفاؤل الولايات المتحدة بانضمام الدولتين رغم تصريحات أردوغان يمكن تفسيره بمواقف سابقة لأنقرة رضخت فيها لمطلب الناتو بضم اليونان، لافتًا إلى أن موقف أنقرة هذه المرة يختلف عن موقفها من ضم اليونان.أما باسل الحاج جاسم، المتخصص في العلاقات الروسية الأوربية، فأشار إلى أن خيارات الناتو أمام الرفض التركي لانضمام فنلندا والسويد هي تلبية مطالب أنقرة، خاصة وأنها مطالب تتعلق بمكافحة الحلف وتركيا للإرهاب، فحزب العمال الكردستاني إرهابي في نظر كل من الناتو وتركيا وليس تركيا فقط.وأشار جاسم إلى أن جملة المطالب التركية تتعلق بالأمن القومي لها، لكن هناك مطالب أخرى تتعلق بالاقتصاد التركي والتسليح، مثل الحظر الذي تفرضه السويد على توريد بعض قطع الغيار لتركيا متعلقا بطائرات الإف ستة عشر، وغيرها.بمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوح

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