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دعوات لمسيرات اليوم إلى القصر الرئاسي في السودان لإسقاط "الانقلاب"
دعوات لمسيرات اليوم إلى القصر الرئاسي في السودان لإسقاط "الانقلاب"
دعت قوى سياسية في السودان إلى مسيرات احتجاجية تتجه إلى القصر الرئاسي لرفض ما أسمته "الانقلاب العسكري على مطالب الثوار"، واستعدادا لمليونية 30 يونيو المرتقبة. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T07:46+0000
2022-06-16T07:46+0000
أخبار السودان اليوم
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ودعت لجان المقاومة إلى المشاركة فى مليونية تسير، اليوم الخميس، نحو القصر الرئاسي، بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط والسلمية وحددت مسارات المواكب، ومن المتوقع أن تصل المواكب ظهر اليوم إلى وسط الخرطوم.وأعلن مكتب العمل الميداني لتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن تسيير المليونية، وأوضح في تصريح مشترك وقعت عليه لجان أحياء بحري وتنسيقيات لجان المقاومة بمدينة الخرطوم وتنسيقية شرق النيل جنوب ولجان أحياء الحاج يوسف أن الموكب يهدف لإسقاط الانقلاب والسير نحو مليونية 30 يونيو المرتقبة.وأعلنت تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى الخروج في مليونية اليوم إلى مقر البرلمان من أجل اسقاط الانقلاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/السودان-يغلق-عددا-من-الجسور-بالخرطوم-قبيل-مظاهرات-اليوم-1055118820.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

دعوات لمسيرات اليوم إلى القصر الرئاسي في السودان لإسقاط "الانقلاب"

07:46 GMT 16.06.2022
© AP Photo / Uncreditedمتظاهر سوداني يلوح بعلامة النصر بعد فض اعتصام المعارضة في السودان
متظاهر سوداني يلوح بعلامة النصر بعد فض اعتصام المعارضة في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Uncredited
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دعت قوى سياسية في السودان إلى مسيرات احتجاجية تتجه إلى القصر الرئاسي لرفض ما أسمته "الانقلاب العسكري على مطالب الثوار"، واستعدادا لمليونية 30 يونيو المرتقبة.
ودعت لجان المقاومة إلى المشاركة فى مليونية تسير، اليوم الخميس، نحو القصر الرئاسي، بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.
وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط والسلمية وحددت مسارات المواكب، ومن المتوقع أن تصل المواكب ظهر اليوم إلى وسط الخرطوم.
متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم، السودان 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
السودان يغلق عددا من الجسور بالخرطوم قبيل مظاهرات اليوم
9 يناير, 07:30 GMT
وأعلن مكتب العمل الميداني لتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن تسيير المليونية، وأوضح في تصريح مشترك وقعت عليه لجان أحياء بحري وتنسيقيات لجان المقاومة بمدينة الخرطوم وتنسيقية شرق النيل جنوب ولجان أحياء الحاج يوسف أن الموكب يهدف لإسقاط الانقلاب والسير نحو مليونية 30 يونيو المرتقبة.
وأعلنت تنسيقيات لجان مقاومة أم درمان الكبرى الخروج في مليونية اليوم إلى مقر البرلمان من أجل اسقاط الانقلاب.
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