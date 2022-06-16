https://arabic.sputniknews.com/20220616/رئيس-اتحاد-المصارعة-الحرة-wwe-يخضع-للتحقيق-بسبب-أزمة-أخلاقية-1063749355.html

رئيس اتحاد المصارعة الحرة "‏WWE‏" يخضع للتحقيق بسبب أزمة أخلاقية

رئيس اتحاد المصارعة الحرة "‏WWE‏" يخضع للتحقيق بسبب أزمة أخلاقية

كشفت تقارير، اليوم الخميس، أن رئيس الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة الأمريكية "‏WWE‏"، فينس مكمان، يخضع للتحقيق من قبل مجلس ‏إدارة الشركة، لموافقته على دفع تسوية... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T21:32+0000

2022-06-16T21:32+0000

2022-06-16T21:32+0000

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مجتمع

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وعقد ماكمان الاتفاق السري مع الموظفة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي بمقتضاه يمنعها من "مناقشة علاقتها معه أو الاستخفاف بها"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.وقالت الصحيفة إن التحقيق مع فينس ماكمان انطلق في شهر نيسان/ أبريل، وكشف عن اتفاقيات أخرى أقدم تتعلق بعدم إفشاء المعلومات، والتي تتضمن ادعاءات من موظفات سابقات في شركة "WWE" بسوء السلوك من قبل ماكمان".وتم إرسال بريد إلكتروني إلى مجلس إدارة "WWE" في 30 مارس/ آذار، يزعم أن فينس ماكمان (76 عاما)، عيّن الموظفة "براتب 100 ألف دولار، لكنه زاده إلى 200 ألف دولار بعد أن بدأ في علاقة سرية معها.كما تزعم الرسالة الإلكترونية أن ماكمان قام بتعيين الموظفة السابقة، البالغة من العمر 41 عاما، كمساعد قانوني.وفي أول رد على المزاعم، قال متحدث باسم الشركة إن "WWE" تتعاون مع التحقيق، وأن علاقة فينس ماكمان بالموظفة السابقة كانت بالتراضي.ويتشكل مجلس إدارة شركة "WWE" من مدراء تنفيذيين، وحتى أعضاء من عائلة فينس ماكمان، بما فيهم ابنته ستيفاني ماكمان، وزوجها نجم المصارعة السابق، بول ليفيسك، الشهير بـ"تريبل إتش".وظل فينس ماكمان جزءا لا يتجزأ من شركة "WWE" لعقود من الزمن، سواء خلف الكواليس أو في الحلبة.وساعد ماكمان في تحويل شركته إلى قوة إعلامية، والتي تملك حاليا صفقات مع شبكات "فوكس" و"إن بي سي يونيفرسال"، كما أنه ساهم في بناء شهرة العديد من نجوم المصارعة الحرة، أمثال جون سينا وذا روك وستيف أوستن.

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