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رئيس البنك المركزي المصري: الأحداث العالمية أثقلت كاهل الدول الأفريقية
رئيس البنك المركزي المصري: الأحداث العالمية أثقلت كاهل الدول الأفريقية
قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم الخميس، إن "الأحداث العالمية المتلاحقة أثقلت كاهل اقتصادات دول القارة الأفريقية التي تعاني في الأصل من العديد... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T09:47+0000
2022-06-16T09:47+0000
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جاء ذلك خلال كلمة عامر في الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفركسيم" لعام 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".وأضاف عامر أن "العالم أجمع يتابع باهتمام بالغ، خاصة السلطات المالية والنقدية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، الأحداث المتلاحقة التي تسببت فى صدمات قوية لمعظم اقتصادات العالم".وتابع أن "العالم النامي والدول المتقدمة تعاني حاليا من مشكلات وتحديات جسيمة في نسب التنمية وارتفاع التضخم".وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن "التكامل الاقتصادي هو السبيل الوحيد لمواجهة تأثير الأزمات العالمية على القارة الأفريقية".وأضاف، خلال مؤتمر البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، أن مصر تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات المصرية لإفريقيا، موضحًا أن نمو الصادرات سينعكس على موارد من العملة الأجنبية للدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/مصر-ما-الخطوة-التالية-للبنك-المركزي-بعد-صدمة-الأسعار-الأخيرة؟-1062098399.html
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رئيس البنك المركزي المصري: الأحداث العالمية أثقلت كاهل الدول الأفريقية

09:47 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم الخميس، إن "الأحداث العالمية المتلاحقة أثقلت كاهل اقتصادات دول القارة الأفريقية التي تعاني في الأصل من العديد من المشكلات".
جاء ذلك خلال كلمة عامر في الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفركسيم" لعام 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
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وأضاف عامر أن "العالم أجمع يتابع باهتمام بالغ، خاصة السلطات المالية والنقدية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، الأحداث المتلاحقة التي تسببت فى صدمات قوية لمعظم اقتصادات العالم".
وتابع أن "العالم النامي والدول المتقدمة تعاني حاليا من مشكلات وتحديات جسيمة في نسب التنمية وارتفاع التضخم".
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن "التكامل الاقتصادي هو السبيل الوحيد لمواجهة تأثير الأزمات العالمية على القارة الأفريقية".
وأضاف، خلال مؤتمر البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، أن مصر تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات المصرية لإفريقيا، موضحًا أن نمو الصادرات سينعكس على موارد من العملة الأجنبية للدولة.
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