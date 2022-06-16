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رئيس الوزراء القرغيزي يتعهد بخفض 44% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030
رئيس الوزراء القرغيزي يتعهد بخفض 44% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030
أكد رئيس الوزراء القرغيزي أكيلبيك غاباروف التزام بلاده بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 44% بحلول عام 2030. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T12:45+0000
2022-06-16T12:45+0000
أخبار قرغيزستان
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بيشكيك- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له، اليوم الخميس، أكد غاباروف التزام قيرغيزستان بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 44% بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.تصريحات رئيس الوزراء القرغيزي جاءت خلال قمة إقليمية حول أهداف التنمية المستدامة بعد كوفيد.وقد اقترحت الدولة بالفعل عدة مبادرات من أجل تعزيز التعاون في المجال البيئي، بحسب رئيس الوزراء. تخطط قيرغيزستان أيضًا لتقديم قرار إلى الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الإعلان عن خطة عمل مدتها خمس سنوات لتنمية المناطق الجبلية، وهو مفهوم تم تقديمه بالفعل من قبل البعثة الدائمة لجمهورية قيرغيزستان إلى الأمم المتحدة في مايو.كما حث المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية وصناديق المناخ والشركات على التعاون من أجل المنفعة المتبادلة في الطاقة الكهرومائية ومجالات أخرى من مصادر الطاقة المتجددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/اجتماع-أمني-بين-قرغيزستان-وطاجيكستان-لمنع-تكرار-المناوشات-على-حدود-البلدين-1057419436.html
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أخبار قرغيزستان

رئيس الوزراء القرغيزي يتعهد بخفض 44% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030

12:45 GMT 16.06.2022
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أكد رئيس الوزراء القرغيزي أكيلبيك غاباروف التزام بلاده بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 44% بحلول عام 2030.
بيشكيك- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له، اليوم الخميس، أكد غاباروف التزام قيرغيزستان بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 44% بحلول عام 2030 والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
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تصريحات رئيس الوزراء القرغيزي جاءت خلال قمة إقليمية حول أهداف التنمية المستدامة بعد كوفيد.

ولفت غاباروف إلى أن قيرغيزستان هي واحدة من أكثر البلدان عرضة لتأثيرات تغير المناخ، قائلا: "بصفتها دولة من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ، تدرك جمهورية قيرغيزستان أهمية مشكلة تغير المناخ العالمي وتبذل قصارى جهدها لحلها بنجاح".

وقد اقترحت الدولة بالفعل عدة مبادرات من أجل تعزيز التعاون في المجال البيئي، بحسب رئيس الوزراء. تخطط قيرغيزستان أيضًا لتقديم قرار إلى الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الإعلان عن خطة عمل مدتها خمس سنوات لتنمية المناطق الجبلية، وهو مفهوم تم تقديمه بالفعل من قبل البعثة الدائمة لجمهورية قيرغيزستان إلى الأمم المتحدة في مايو.

وقال رئيس الوزراء إن بناء محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة والمتوسطة في قيرغيزستان "سيسهم في ضمان أمن المياه والطاقة في منطقة آسيا الوسطى بأكملها".

كما حث المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية وصناديق المناخ والشركات على التعاون من أجل المنفعة المتبادلة في الطاقة الكهرومائية ومجالات أخرى من مصادر الطاقة المتجددة.
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