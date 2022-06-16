https://arabic.sputniknews.com/20220616/رئيس-جمعية-المصدرين-المصريين-لـسبوتنيك-لا-توجد-أي-عوائق-في-تصدير-المنتجات-المصرية-لروسيا-1063717880.html

رئيس جمعية المصدرين المصريين لـ"سبوتنيك": لا توجد أي عوائق في تصدير المنتجات المصرية لروسيا

رئيس جمعية المصدرين المصريين لـ"سبوتنيك": لا توجد أي عوائق في تصدير المنتجات المصرية لروسيا

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، محمد قاسم، اليوم الخميس، أن روسيا تتفاوض مع الجانب المصري منذ سنوات لإنشاء منطقة صناعية في قناة... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T13:25+0000

2022-06-16T13:25+0000

2022-06-16T13:25+0000

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سانت بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال قاسم، في تصريحات خاصة، لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، رداً على سؤال حول دراسة روسيا بناء مركز لإعادة توزيع القمح في مصر، إن "روسيا تتفاوض مع الجانب المصري منذ سنوات لإنشاء منطقة صناعية في قرب قناة السويس، وبمجرد إنشاء هذه المنطقة سيكون فيها استثمارات روسية تسعى للتصدير سواء إلى أفريقيا أو إلى دول أخرى".وشدد قاسم على عدم وجود أي عوائق تحول دون تصدير المنتجات المصرية إلى روسيا، متابعاً "الأمور تسير بشكل منتظم ودون أي عوائق حتى الآن".وحول رؤيته لمستقبل زيادة الصادرات المصرية، قال قاسم: "نحن كجمعية مصدرين مصريين حريصون على زيادة صادراتنا لأسواق العالم، بما فيها السوق الروسي"، موضحاً أن هذا هو السبب في تواجد العديد من المصدريين المصريين المتواجدين.وشدد رئيس "إكسبولينك"، على مدى أهمية السوق الروسي بالنسبة لمصر، موضحاً "حجم صادراتنا يصل إلى حوالي 500 مليون دولار ونتوقع زيادة كبيرة في مستوى الصادرات في الفترة القريبة القادمة".ولفت مؤكدا إلى أن هناك توسعا في الصادرات المصرية في قطاعات أخرى بخلاف المنتجات الزراعية، مثل الكيميائيات والأدوية والصناعات النسيجية وغيرها، لافتا إلى أن الأمر مطروحاً ومن الممكن مناقشته مع رجال الأعمال الروس.وبشأن إمكانية التبادل التجاري بالعملات المحلية، أردف قاسم: "بالتأكيد الأمر يتطلب إيجاد حلول مبتكرة"، مشيراً إلى أن العالم تعود على التبادل التجاري بطريقة معينة، في حين يتشاور المصدرون والمستوردون في إيجاد وسائل لتسوية المعاملات بينهم بطريقة مرضية، على حد تعبيره.واختتم مؤكداً أن الغرض من التواجد في هذا المعرض هو تبادل الآراء والأفكار والتمهيد لإنشاء وتعزيز العلاقات التجارية المقبلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/وزيرة-الصناعة-المصرية-من-منتدى-سانت-بطرسبورغ-حريصون-على-المشاركة-ونرحب-بكل-الاستثمارات-في-بلادنا-1063706603.html

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