https://arabic.sputniknews.com/20220616/رئيس-فنزويلا-يختتم-زيارته-الرسمية-إلى-قطر-1063719988.html
رئيس فنزويلا يختتم زيارته الرسمية إلى قطر
رئيس فنزويلا يختتم زيارته الرسمية إلى قطر
اختتم نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، زيارته الرسمية إلى دولة قطر، التي وصل إليها الثلاثاء الماضي، ضمن جولة في الشرق الأوسط. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T13:49+0000
2022-06-16T13:49+0000
2022-06-16T13:49+0000
العالم
أخبار قطر اليوم
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ورافق مادورو، خلال مغادرته مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سعد المريخي، إضافة إلى سفير قطر لدى فنزويلا.وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين فنزويلا وقطر في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل والزراعة إضافة إلى قطاعات الطاقة والسياحة والثقافة.يذكر أن مادورو، قام بزيارة إيران في وقت سابق، وأجرى جولة في المنطقة شملت تركيا والجزائر.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/رئيس-فنزويلا-يزور-قطر-ضمن-جولة-في-الشرق-الأوسط-1063611335.html
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العالم, أخبار قطر اليوم
رئيس فنزويلا يختتم زيارته الرسمية إلى قطر
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اختتم نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، زيارته الرسمية إلى دولة قطر، التي وصل إليها الثلاثاء الماضي، ضمن جولة في الشرق الأوسط.
ورافق مادورو، خلال مغادرته مطار الدوحة
الدولي، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سعد المريخي، إضافة إلى سفير قطر لدى فنزويلا.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون
بين فنزويلا وقطر في مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل والزراعة إضافة إلى قطاعات الطاقة والسياحة والثقافة.
يذكر أن مادورو، قام بزيارة إيران في وقت سابق، وأجرى جولة في المنطقة شملت تركيا والجزائر.