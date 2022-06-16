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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220616/روسيا-الدفاعات-الجوية-تسقط-طائرة-سو-25-ومسيرات-أوكرانية-في-منطقة-خيرسون-1063690180.html
روسيا: الدفاعات الجوية تسقط طائرة "سو 25" ومسيرات أوكرانية في منطقة خيرسون
روسيا: الدفاعات الجوية تسقط طائرة "سو 25" ومسيرات أوكرانية في منطقة خيرسون
أعلنت وزاة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة "سو 25" و7 مسيرات أوكرانية في منطقة خيرسون. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T08:34+0000
2022-06-16T08:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاءت التصريحات الروسية على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية قال خلالها: " قامت القوات الجوية الروسية بتدمير عدة مواقع عسكرية أوكرانية، حيث استطاعت تحييد 280 عسكريا".وأضاف كوناشينكوف قائلا: " استطاعت قوات الدفاع الصاروخي من إسقاط صواريخ موجهة أوكرانية من طراز "بوك إم" في مقاطعة سومي واستهدف موقع لإصلاح وترميم المركبات والمدرعات العسكرية الأوكراية في منطقة خاركوف".وتابع كوناشينكوف أن القوات الجوية دمرت من خلال غاراتها المباشرة مخازن ومستودعات أسلحة وذخيرة في منطقة رازدولوفكا.ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - لقد قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس، بمشاركة وحدات فرعية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.
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روسيا: الدفاعات الجوية تسقط طائرة "سو 25" ومسيرات أوكرانية في منطقة خيرسون

08:34 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 08:44 GMT 16.06.2022)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation  / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلنت وزاة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة "سو 25" و7 مسيرات أوكرانية في منطقة خيرسون.
وجاءت التصريحات الروسية على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية قال خلالها: " قامت القوات الجوية الروسية بتدمير عدة مواقع عسكرية أوكرانية، حيث استطاعت تحييد 280 عسكريا".
وأضاف كوناشينكوف قائلا: " استطاعت قوات الدفاع الصاروخي من إسقاط صواريخ موجهة أوكرانية من طراز "بوك إم" في مقاطعة سومي واستهدف موقع لإصلاح وترميم المركبات والمدرعات العسكرية الأوكراية في منطقة خاركوف".
وتابع كوناشينكوف أن القوات الجوية دمرت من خلال غاراتها المباشرة مخازن ومستودعات أسلحة وذخيرة في منطقة رازدولوفكا.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، واعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى - لقد قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. كان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس، بمشاركة وحدات فرعية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين.
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:28 GMT
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