https://arabic.sputniknews.com/20220616/روسيا-تتهم-واشنطن-بنشر-تقارير-مزيفة-حول-استخدام-موسكو-لذخائر-عنقودية-في-أوكرانيا-1063679248.html
روسيا تتهم واشنطن بنشر تقارير مزيفة حول استخدام موسكو لذخائر عنقودية في أوكرانيا
روسيا تتهم واشنطن بنشر تقارير مزيفة حول استخدام موسكو لذخائر عنقودية في أوكرانيا
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت السفارة في منشور على تليغرام، أنه "انتشر التزييف بشأن استخدام القوات المسلحة الروسية للذخائر العنقودية ضد المدنيين في مدينة خاركيف،... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T04:10+0000
2022-06-16T04:10+0000
2022-06-16T04:10+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت السفارة في منشور على تليغرام، أنه "انتشر التزييف بشأن استخدام القوات المسلحة الروسية للذخائر العنقودية ضد المدنيين في مدينة خاركيف، بينما هناك تجاهل كامل لقصف القوميين الأوكرانيين للمناطق السكنية في دونيتسك بأسلحة غربية".واعتبرت السفارة الروسية أن المزاعم حول ارتكاب العسكريين الروس جرائم في أوكرانية، مجرد كذب.وتابعت "تحمي القوات المسلحة الروسية المدنيين في دونباس من النازيين"، موضحة أن الأخيرين مدعومين من الولايات المتحدة ودول أوروبية.وجاء رد السفارة على تقارير من منظمة العفو الدولية بشأن ما وصفته بانتهاك روسيا لقوانين حقوق الإنسان في أوكرانيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكرملين-أمريكا-تطيل-أمد-الأزمة-في-أوكرانيا-بتزويد-كييف-بالأسلحة-1063678574.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو - سبوتنيك
. وأوضحت السفارة في منشور على تليغرام، أنه "انتشر التزييف بشأن استخدام القوات المسلحة الروسية للذخائر العنقودية ضد المدنيين في مدينة خاركيف، بينما هناك تجاهل كامل لقصف القوميين الأوكرانيين للمناطق السكنية في دونيتسك بأسلحة غربية".
واعتبرت السفارة الروسية أن المزاعم حول ارتكاب العسكريين الروس جرائم في أوكرانية، مجرد كذب.
وتابعت "تحمي القوات المسلحة الروسية المدنيين في دونباس من النازيين"، موضحة أن الأخيرين مدعومين من الولايات المتحدة ودول أوروبية.
وجاء رد السفارة على تقارير من منظمة العفو الدولية بشأن ما وصفته بانتهاك روسيا لقوانين حقوق الإنسان في أوكرانيا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.