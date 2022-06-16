https://arabic.sputniknews.com/20220616/زاخاروفا-الغرب-يفرض-على-موسكو-عددا-قياسيا-من-العقوبات-العشوائية--1063683095.html
زاخاروفا: الغرب يفرض على موسكو عددا قياسيا من العقوبات العشوائية وباقون في منظمة التجارة العالمية
زاخاروفا: الغرب يفرض على موسكو عددا قياسيا من العقوبات العشوائية وباقون في منظمة التجارة العالمية
كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدول الغربية فرضت على روسيا أكثر من 10 آلاف عقوبة. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T07:24+0000
2022-06-16T07:24+0000
2022-06-16T07:46+0000
روسيا
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وجاءت تصريحات زاخاروفا خلال مشاركتها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي قالت خلاله: "رقم قياسي أكثر من 10 آلاف، عدد من العقوبات ضد روسيا والجميع يتبناها بشكل عشوائي".وتابعت زاخاروفا: "ليس العدد القياسي أمرًا سخيفا، لكن التبرير لهذه العقوبات هو الجواب الأهم".وردت زاخاروفا على سؤال بشأن وضع روسيا في منظمة التجارة العالمية قائلة: " هذا غير قابل للنقاش".وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، توترا بلغ ذروته منذ إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس في أوكرانيا.وتقدم الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها من الدول الغربية الأسلحة إلى أوكرانيا بزعم مساندتها في التصدي للقوات المسلحة الروسية، وهو ما تعتبره موسكو محاولة من الغرب بقيادة واشنطن لإطالة أمد الحرب وزيادة تكلفتها.كما قادت الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
زاخاروفا: الغرب يفرض على موسكو عددا قياسيا من العقوبات العشوائية وباقون في منظمة التجارة العالمية
07:24 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 07:46 GMT 16.06.2022) تابعنا عبر
كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الدول الغربية فرضت على روسيا أكثر من 10 آلاف عقوبة.
وجاءت تصريحات زاخاروفا خلال مشاركتها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي قالت خلاله: "رقم قياسي أكثر من 10 آلاف، عدد من العقوبات ضد روسيا والجميع يتبناها بشكل عشوائي".
وتابعت زاخاروفا: "ليس العدد القياسي أمرًا سخيفا، لكن التبرير لهذه العقوبات هو الجواب الأهم".
وردت زاخاروفا على سؤال بشأن وضع روسيا في منظمة التجارة العالمية قائلة: " هذا غير قابل للنقاش".
وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، توترا بلغ ذروته منذ إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة
في 24 فبراير/شباط الماضي لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس في أوكرانيا.
وتقدم الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها من الدول الغربية الأسلحة إلى أوكرانيا بزعم مساندتها في التصدي للقوات المسلحة الروسية، وهو ما تعتبره موسكو محاولة من الغرب بقيادة واشنطن لإطالة أمد الحرب وزيادة تكلفتها.
كما قادت الولايات المتحدة حملة عدائية ضد موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة، من أجل ثني القيادة الروسية عن استكمال العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تهدف إلى حماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للإبادة على مدار السنوات الماضية من قبل نظام كييف.