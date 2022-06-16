https://arabic.sputniknews.com/20220616/ستولتنبرغ-الناتو-يعد-حزمة-مساعدة-شاملة-لأوكرانيا-بمعدات-حديثة-1063719476.html
ستولتنبرغ: الناتو يعد حزمة مساعدة شاملة لأوكرانيا بمعدات حديثة
ستولتنبرغ: الناتو يعد حزمة مساعدة شاملة لأوكرانيا بمعدات حديثة
قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن "الناتو" يعد حزمة مساعدة شاملة لأوكرانيا لمساعدتها في الانتقال إلى استخدام المعدات العسكرية... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T13:48+0000
2022-06-16T13:48+0000
2022-06-16T13:48+0000
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع وزراء دفاع الناتو "لقد ناقشنا أيضا خطط دعم البلاد (أوكرانيا)على المدى الطويل، ونقوم بتجميع حزمة مساعدة شاملة لحلف شمال الأطلسي لمساعدة أوكرانيا على التحسن... وذلك من خلال انتقال الناتو من الحقبة السوفيتية إلى معدات الناتو الحديثة وزيادة تعزيز المؤسسات الأمنية".وقال الأمين العام لـ"الناتو" أيضا إن بعض الحلفاء التزموا بالمساهمة في تعزيز تواجد الحلف في الجناح الشرقي "لكن لا يزال لدينا بعض العمل بينما نتطلع إلى القمة حيث نتوقع المزيد من التصريحات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو
ستولتنبرغ: الناتو يعد حزمة مساعدة شاملة لأوكرانيا بمعدات حديثة
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قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن "الناتو" يعد حزمة مساعدة شاملة لأوكرانيا لمساعدتها في الانتقال إلى استخدام المعدات العسكرية الحديثة للناتو.
موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ بعد اجتماع وزراء دفاع الناتو "لقد ناقشنا أيضا خطط دعم البلاد (أوكرانيا)على المدى الطويل، ونقوم بتجميع حزمة مساعدة شاملة لحلف شمال الأطلسي لمساعدة أوكرانيا على التحسن... وذلك من خلال انتقال الناتو من الحقبة السوفيتية إلى معدات الناتو الحديثة وزيادة تعزيز المؤسسات الأمنية".
وقال الأمين العام لـ"الناتو" أيضا إن بعض الحلفاء التزموا بالمساهمة في تعزيز تواجد الحلف في الجناح الشرقي
"لكن لا يزال لدينا بعض العمل بينما نتطلع إلى القمة حيث نتوقع المزيد من التصريحات".