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https://arabic.sputniknews.com/20220616/سلطان-عمان-يصدر-مرسوما-بإعادة-تشكيل-مجلس-الوزراء-1063699140.html
سلطان عمان يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
سلطان عمان يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
أفاد التلفزيون الرسمي العماني بأن سلطان البلاد، هيثم بن طارق، أصدر مرسوما، اليوم الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي

سلطان عمان يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

10:15 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 10:17 GMT 16.06.2022)
© AP Photo / Oman TV 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Oman TV
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أفاد التلفزيون الرسمي العماني بأن سلطان البلاد، هيثم بن طارق، أصدر مرسوما، اليوم الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.
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