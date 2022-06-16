https://arabic.sputniknews.com/20220616/سلطان-عمان-يصدر-مرسوما-بإعادة-تشكيل-مجلس-الوزراء-1063699140.html
سلطان عمان يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
سلطان عمان يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
أفاد التلفزيون الرسمي العماني بأن سلطان البلاد، هيثم بن طارق، أصدر مرسوما، اليوم الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:15+0000
2022-06-16T10:15+0000
2022-06-16T10:17+0000
العالم العربي
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يتبع...
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العالم العربي
سلطان عمان يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
10:15 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 10:17 GMT 16.06.2022) تابعنا عبر
أفاد التلفزيون الرسمي العماني بأن سلطان البلاد، هيثم بن طارق، أصدر مرسوما، اليوم الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.