https://arabic.sputniknews.com/20220616/شركة-إنجي-الفرنسية-تعلن-تسجيل-انخفاض-في-إمدادات-الغاز-القادم-من-روسيا-1063718935.html

شركة "إنجي" الفرنسية تعلن تسجيل انخفاض في إمدادات الغاز القادم من روسيا

شركة "إنجي" الفرنسية تعلن تسجيل انخفاض في إمدادات الغاز القادم من روسيا

أشارت الخدمة الصحفية لشركة "إنجي" الفرنسية للطاقة والغاز، إلى وجود انخفاض في إمدادات الغاز القادم من روسيا، اليوم الأربعاء. 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T13:36+0000

2022-06-16T13:36+0000

2022-06-16T13:36+0000

اقتصاد

شركة غازبروم

روسيا

أخبار فرنسا

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ونقلت وكالة "رويترز" عن ممثل عن الشركة قوله: "لاحظنا انخفاضا في إمدادات الغاز بعد قيود التصدير الجديدة التي فرضتها روسيا، لكن الوضع لم يؤثر على عملاء المجموعة".حذرت شركة "غازبروم" أمس الأربعاء من أنها مجبرة على إيقاف تشغيل عنفة غازية أخرى من صنع شركة "سيمنز" على خط أنابيب "التيار الشمالي" بسبب حاجتها إلى عملية إصلاح.واعتبارا من 16 يونيو/حزيران ستكون قادرة على إرسال ما لا يزيد عن 67 مليون متر مكعب من الغاز يوميا عبر "السيل الشمالي".ودلت معطيات بورصة "ICE" في لندن، على أن أسعار الغاز في وسط المداولات اليوم، تجاوزت ولأول مرة منذ بداية أبريل/نيسان، 1500 دولار لكل ألف متر مكعب، وبلغ معدل نموها 19%.وافتتحت العقود الآجلة لشهر يوليو/تموز على مؤشر "TTF"، وهو أكبر مركز في أوروبا، التداول اليوم الخميس عند 1334.9 دولار لكل ألف متر مكعب، بزيادة 3% عن سعر التسوية يوم الثلاثاء البالغ 1294 دولارا.ومع حلول منتصف اليوم، سارعت الأسعار من النمو وقفزت بنسبة 19% متجاوزة 1500 دولار. حتى الآن الحد الأقصى للتداول هو 1541.7 دولار لكل ألف متر مكعب.يذكر أن كاثرين ماكجريجور، رئيسة شركة الطاقة الفرنسية "إنجي" قالت في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد بديل كامل للغاز الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220615/إيني-الإيطالية-تتلقى-إخطار-من-غازبروم-بخفض-إمدادات-الغاز-اعتبارا-من-اليوم-بنسبة-15-بالمئة-1063633364.html

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اقتصاد, شركة غازبروم, روسيا, أخبار فرنسا