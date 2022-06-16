https://arabic.sputniknews.com/20220616/عبد-اللهيان-لن-نتراجع-خطوة-واحدة-عن-حقوقنا-في-المفاوضات-النووية-1063699246.html
عبد اللهيان: لن نتراجع خطوة واحدة عن حقوقنا في المفاوضات النووية
عبد اللهيان: لن نتراجع خطوة واحدة عن حقوقنا في المفاوضات النووية
شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على عدم تراجع بلاده خطوة واحدة عن ما وصفها بـالحقوق المشروعة للشعب الإيراني خلال المفاوضات النووية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:23+0000
2022-06-16T10:23+0000
2022-06-16T10:23+0000
أخبار إيران
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موسكو- سبوتنيك. وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أكد عبد اللهيان ضرورة رفع العقوبات المفروضة على بلاده.وقال: "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع ولو خطوة واحدة عن حقوقها المشروعة وعن رفع العقوبات الجائرة المفروضة عليها".وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة واقعية وجادة، فإن الجهاز الدبلوماسي الإيراني، في غضون ذلك، سيستمر في التمسك بالمسار الدبلوماسي لرفع العقوبات عن إيران وسيبذل قصارى جهده للقيام بذلك".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
عبد اللهيان: لن نتراجع خطوة واحدة عن حقوقنا في المفاوضات النووية
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شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على عدم تراجع بلاده خطوة واحدة عن ما وصفها بـالحقوق المشروعة للشعب الإيراني خلال المفاوضات النووية.
موسكو- سبوتنيك. وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أكد عبد اللهيان ضرورة رفع العقوبات المفروضة على
بلاده.
وقال: "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع ولو خطوة واحدة عن حقوقها المشروعة وعن رفع العقوبات الجائرة المفروضة عليها".
ووفقا للبيان فإن تأكيدات الوزير الإيراني جاءت خلال اجتماعه مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، لتوضيح آخر مستجدات المفاوضات النووية.
وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة واقعية وجادة، فإن الجهاز الدبلوماسي الإيراني، في غضون ذلك، سيستمر في التمسك بالمسار الدبلوماسي لرفع العقوبات عن إيران وسيبذل قصارى جهده للقيام
بذلك".