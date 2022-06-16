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عبد اللهيان: لن نتراجع خطوة واحدة عن حقوقنا في المفاوضات النووية
عبد اللهيان: لن نتراجع خطوة واحدة عن حقوقنا في المفاوضات النووية
شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على عدم تراجع بلاده خطوة واحدة عن ما وصفها بـالحقوق المشروعة للشعب الإيراني خلال المفاوضات النووية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:23+0000
2022-06-16T10:23+0000
أخبار إيران
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موسكو- سبوتنيك. وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أكد عبد اللهيان ضرورة رفع العقوبات المفروضة على بلاده.وقال: "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع ولو خطوة واحدة عن حقوقها المشروعة وعن رفع العقوبات الجائرة المفروضة عليها".وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة واقعية وجادة، فإن الجهاز الدبلوماسي الإيراني، في غضون ذلك، سيستمر في التمسك بالمسار الدبلوماسي لرفع العقوبات عن إيران وسيبذل قصارى جهده للقيام بذلك".
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أخبار إيران

عبد اللهيان: لن نتراجع خطوة واحدة عن حقوقنا في المفاوضات النووية

10:23 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على عدم تراجع بلاده خطوة واحدة عن ما وصفها بـالحقوق المشروعة للشعب الإيراني خلال المفاوضات النووية.
موسكو- سبوتنيك. وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أكد عبد اللهيان ضرورة رفع العقوبات المفروضة على بلاده.
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
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وقال: "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع ولو خطوة واحدة عن حقوقها المشروعة وعن رفع العقوبات الجائرة المفروضة عليها".

ووفقا للبيان فإن تأكيدات الوزير الإيراني جاءت خلال اجتماعه مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، لتوضيح آخر مستجدات المفاوضات النووية.

وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة واقعية وجادة، فإن الجهاز الدبلوماسي الإيراني، في غضون ذلك، سيستمر في التمسك بالمسار الدبلوماسي لرفع العقوبات عن إيران وسيبذل قصارى جهده للقيام بذلك".
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