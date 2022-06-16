https://arabic.sputniknews.com/20220616/عبد-اللهيان-لن-نتراجع-خطوة-واحدة-عن-حقوقنا-في-المفاوضات-النووية-1063699246.html

عبد اللهيان: لن نتراجع خطوة واحدة عن حقوقنا في المفاوضات النووية

عبد اللهيان: لن نتراجع خطوة واحدة عن حقوقنا في المفاوضات النووية

شدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على عدم تراجع بلاده خطوة واحدة عن ما وصفها بـالحقوق المشروعة للشعب الإيراني خلال المفاوضات النووية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T10:23+0000

2022-06-16T10:23+0000

2022-06-16T10:23+0000

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063480243_0:0:2106:1185_1920x0_80_0_0_2f36834504bd012138c021927959e0a3.jpg

موسكو- سبوتنيك. وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، أكد عبد اللهيان ضرورة رفع العقوبات المفروضة على بلاده.وقال: "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع ولو خطوة واحدة عن حقوقها المشروعة وعن رفع العقوبات الجائرة المفروضة عليها".وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة واقعية وجادة، فإن الجهاز الدبلوماسي الإيراني، في غضون ذلك، سيستمر في التمسك بالمسار الدبلوماسي لرفع العقوبات عن إيران وسيبذل قصارى جهده للقيام بذلك".

https://arabic.sputniknews.com/20220612/إيران-طرحنا-مقترحات-وأفكارا-في-مفاوضات-فيينا-حينما-كان-سلوك-الطرف-الآخر-منطقيا-1063480111.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار إيران