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https://arabic.sputniknews.com/20220616/فنزويلا-وقطر-تطلقان-رحلات-مباشرة-في-أكتوبر-المقبل--1063749803.html
فنزويلا وقطر تطلقان رحلات مباشرة في أكتوبر المقبل
فنزويلا وقطر تطلقان رحلات مباشرة في أكتوبر المقبل
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الخميس، إن فنزويلا وقطر ستطلقان رحلات مباشرة بين عاصمتيهما في أكتوبر من هذا العام. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T22:14+0000
2022-06-16T22:14+0000
رئاسة فنزويلا
نيكولاس مادورو
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كراكاس - سبوتنيك. وقال مادورو لقناة "فينيزولانا دي" التلفزيونية: "سيكون لدينا رحلات مباشرة من كراكاس- الدوحة في أكتوبر، وقد نظرنا في مجموعة كاملة من المقترحات التي ستتحول إلى خطة عمل".ويجري مادورو رحلة دولية لأول مرة منذ فترة طويلة، وقد زار بالفعل تركيا والجزائر وإيران والكويت وقطر، ويجري حاليا زيارة إلى أذربيجان.
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رئاسة فنزويلا, نيكولاس مادورو

فنزويلا وقطر تطلقان رحلات مباشرة في أكتوبر المقبل

22:14 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUT الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الخميس، إن فنزويلا وقطر ستطلقان رحلات مباشرة بين عاصمتيهما في أكتوبر من هذا العام.
كراكاس - سبوتنيك. وقال مادورو لقناة "فينيزولانا دي" التلفزيونية: "سيكون لدينا رحلات مباشرة من كراكاس- الدوحة في أكتوبر، وقد نظرنا في مجموعة كاملة من المقترحات التي ستتحول إلى خطة عمل".
ويجري مادورو رحلة دولية لأول مرة منذ فترة طويلة، وقد زار بالفعل تركيا والجزائر وإيران والكويت وقطر، ويجري حاليا زيارة إلى أذربيجان.
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