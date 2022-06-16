عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220616/قائد-عسكري-إيراني-العالم-يتجه-نحو-نظام-متعدد-الأقطاب-واستراتيجية-أمريكا-فشلت-1063701131.html
قائد عسكري إيراني: العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب واستراتيجية أمريكا فشلت
قائد عسكري إيراني: العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب واستراتيجية أمريكا فشلت
قال كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية لشؤون القوات المسلحة اللواء سيد يحيى رحيم صفوي إن العالم يتجه حاليا نحو نظام متعدد الأقطاب، مؤكدا أن استراتيجية القومة... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:45+0000
2022-06-16T10:45+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104307/87/1043078726_0:0:2798:1574_1920x0_80_0_0_a3f8f9856a872da302a00dcd37610370.jpg
وأكد صفوي في تصريحات له اليوم، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، أن "استراتيجية القوة المهيمنة أو القوة العظمى الوحيدة بالعالم التي روّجت لها أمريكا، باءت بالفشل".وأضاف أن الاستراتيجية التي لطالما روّجت لها واشنطن من أن العالم قرية واحدة بثقافة وآداب وتقاليد أمريكية بحتة، فشلت لأن العالم يتجه اليوم صوب نظام القطبية التعددية.وأشار القائد العسكري الإيراني إلى أن "العالم بات متجها اليوم نحو نظام متعدد الأقطاب؛ والدليل على ذلك الحرب الراهنة بين روسيا وأوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/إيران-تضبط-سفينة-تحمل-90-ألف-لتر-من-الوقود-المهرب-في-مياهها-الإقليمية-فيديو-1063691181.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104307/87/1043078726_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_12ead42ed200e11104490b49382e5ad4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

قائد عسكري إيراني: العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب واستراتيجية أمريكا فشلت

10:45 GMT 16.06.2022
© AP Photo / HASAN SARBAKHSHIAN مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي،
 مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / HASAN SARBAKHSHIAN
تابعنا عبرTelegram
قال كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية لشؤون القوات المسلحة اللواء سيد يحيى رحيم صفوي إن العالم يتجه حاليا نحو نظام متعدد الأقطاب، مؤكدا أن استراتيجية القومة المهيمنة "باءت بالفشل".
وأكد صفوي في تصريحات له اليوم، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، أن "استراتيجية القوة المهيمنة أو القوة العظمى الوحيدة بالعالم التي روّجت لها أمريكا، باءت بالفشل".
وأضاف أن الاستراتيجية التي لطالما روّجت لها واشنطن من أن العالم قرية واحدة بثقافة وآداب وتقاليد أمريكية بحتة، فشلت لأن العالم يتجه اليوم صوب نظام القطبية التعددية.
إيران تحتجز السفينة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
إيران تضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب في مياهها الإقليمية... فيديو
08:54 GMT
وأشار القائد العسكري الإيراني إلى أن "العالم بات متجها اليوم نحو نظام متعدد الأقطاب؛ والدليل على ذلك الحرب الراهنة بين روسيا وأوكرانيا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала