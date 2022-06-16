https://arabic.sputniknews.com/20220616/قائد-عسكري-إيراني-العالم-يتجه-نحو-نظام-متعدد-الأقطاب-واستراتيجية-أمريكا-فشلت-1063701131.html
قائد عسكري إيراني: العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب واستراتيجية أمريكا فشلت
قائد عسكري إيراني: العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب واستراتيجية أمريكا فشلت
قال كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية لشؤون القوات المسلحة اللواء سيد يحيى رحيم صفوي إن العالم يتجه حاليا نحو نظام متعدد الأقطاب، مؤكدا أن استراتيجية القومة... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:45+0000
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وأكد صفوي في تصريحات له اليوم، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، أن "استراتيجية القوة المهيمنة أو القوة العظمى الوحيدة بالعالم التي روّجت لها أمريكا، باءت بالفشل".وأضاف أن الاستراتيجية التي لطالما روّجت لها واشنطن من أن العالم قرية واحدة بثقافة وآداب وتقاليد أمريكية بحتة، فشلت لأن العالم يتجه اليوم صوب نظام القطبية التعددية.وأشار القائد العسكري الإيراني إلى أن "العالم بات متجها اليوم نحو نظام متعدد الأقطاب؛ والدليل على ذلك الحرب الراهنة بين روسيا وأوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/إيران-تضبط-سفينة-تحمل-90-ألف-لتر-من-الوقود-المهرب-في-مياهها-الإقليمية-فيديو-1063691181.html
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قائد عسكري إيراني: العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب واستراتيجية أمريكا فشلت
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قال كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية لشؤون القوات المسلحة اللواء سيد يحيى رحيم صفوي إن العالم يتجه حاليا نحو نظام متعدد الأقطاب، مؤكدا أن استراتيجية القومة المهيمنة "باءت بالفشل".
وأكد صفوي في تصريحات له اليوم، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"
، أن "استراتيجية القوة المهيمنة أو القوة العظمى الوحيدة بالعالم التي روّجت لها أمريكا، باءت بالفشل".
وأضاف أن الاستراتيجية التي لطالما روّجت لها واشنطن من أن العالم قرية واحدة بثقافة وآداب وتقاليد أمريكية بحتة، فشلت لأن العالم يتجه اليوم صوب نظام القطبية التعددية.
وأشار القائد العسكري الإيراني إلى أن "العالم بات متجها اليوم نحو نظام متعدد الأقطاب؛ والدليل على ذلك الحرب الراهنة بين روسيا وأوكرانيا".