https://arabic.sputniknews.com/20220616/كتائب-حزب-الله-العراقية-الشعب-ومقاومته-على-أتم-الاستعداد-للتصدي-للقوات-التركية-1063697616.html
كتائب حزب الله العراقية: الشعب ومقاومته على أتم الاستعداد للتصدي للقوات التركية
كتائب حزب الله العراقية: الشعب ومقاومته على أتم الاستعداد للتصدي للقوات التركية
أدانت كتائب حزب الله العراقية، اليوم الخميس، العمليات التركية المتواصلة في شمال العراق، مؤكدة أن الشعب ومقاومته على أتم الاستعداد للتصدي للقوات التركية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T09:53+0000
2022-06-16T09:53+0000
2022-06-16T09:53+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم
حزب العمال الكردستاني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107410_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_1b4c33ab11ef2ec2c9402457a26e94ff.jpg
وقالت كتائب حزب الله، في بيان لها، إن "العدوان التركي المتواصل على العراق لا يُعد خرقا للسيادة فحسب، بل هو إهانة للشعب العراقي أيضاً".وأضافت في بيان: "تواطؤ هذه الحكومة وبعض القوى السياسية وخضوعها هو ما جرّأ المتغطرس التركي على أن يحتل أرضنا، ويرتكب الجرائم البشعة بحق الأبرياء، ويتمادى بحرمان العراق من حصته المائية في نهري دجلة والفرات، من دون مراعاة لمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة".وأطلقت أنقرة عملية "المخلب- القفل" ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في أبريل/ نيسان، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.وبدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 1984 وتطور في عام 2015، حيث تستهدف القوات المسلحة التركية أحيانا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه منذ يوليو/ تموز 2015 قُتل 6000 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في تركيا و6900 خارج البلاد، كما فقدت تركيا أكثر من 1200 جندي في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/الدفاع-التركية-تعلن-تحييد-اثنين-من-مقاتلي-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1063509376.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107410_267:0:1200:700_1920x0_80_0_0_1f457e3a1faa1fe7a5530744e09e6782.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم, حزب العمال الكردستاني
كتائب حزب الله العراقية: الشعب ومقاومته على أتم الاستعداد للتصدي للقوات التركية
تابعنا عبر
أدانت كتائب حزب الله العراقية، اليوم الخميس، العمليات التركية المتواصلة في شمال العراق، مؤكدة أن الشعب ومقاومته على أتم الاستعداد للتصدي للقوات التركية.
وقالت كتائب حزب الله، في بيان لها
، إن "العدوان التركي المتواصل على العراق لا يُعد خرقا للسيادة فحسب، بل هو إهانة للشعب العراقي أيضاً".
وأضافت في بيان: "تواطؤ هذه الحكومة وبعض القوى السياسية وخضوعها هو ما جرّأ المتغطرس التركي على أن يحتل أرضنا، ويرتكب الجرائم البشعة بحق الأبرياء، ويتمادى بحرمان العراق من حصته المائية في نهري دجلة والفرات، من دون مراعاة لمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة".
وأطلقت أنقرة عملية "المخلب- القفل" ضد حزب العمال الكردستاني
في شمال العراق في أبريل/ نيسان، فيما انتقد العراق العملية التركية في أراضيه، قائلا إنها تشكل تهديدا للأمن القومي.
وبدأ الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في عام 1984 وتطور في عام 2015، حيث تستهدف القوات المسلحة التركية أحيانا القواعد العسكرية لحزب العمال الكردستاني الواقعة في الجزء الشمالي من العراق.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه منذ يوليو/ تموز 2015 قُتل 6000 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في تركيا و6900 خارج البلاد، كما فقدت تركيا أكثر من 1200 جندي في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني.