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كوريا الجنوبية… شعبية الرئيس يون سيوك يول تتراجع إلى أقل من 50%
كوريا الجنوبية… شعبية الرئيس يون سيوك يول تتراجع إلى أقل من 50%
تراجعت شعبية الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول لتصبح أقل من 50 في المئة، حسبما أظهر استطلاع رأي شاركت فيه 4 وكالات. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T07:55+0000
2022-06-16T07:55+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وشارك في الاستطلاع أكثر من ألف شخص وتم إجراؤه خلال الفترة من يوم الاثنين إلى الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.ووصلت نسبة التقييم الإيجابي لأداء الرئيس يون سيوك يول إلى 49 في المئة بنسبة تراجع تساوي 5 في المئة مقارنة بآخر استطلاع تم إجراؤه بهذا الشأن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.وقال 32 في المئة من المستطلعة أراؤهم إن تقييمات الرئيس الكوري الجنوبي في إدارة شؤون الدولة وتعيينات المناصب العليا كانت سلبية بالنسبة لهم.كما أظهر الاستطلاع حصول حزب الشعب الحاكم، الذي ينتمي له الرئيس على نسبة تأييد لم تتجاوز 43 في المئة بينما حصل الحزب المعارض على 29 في المئة.
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العالم, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية… شعبية الرئيس يون سيوك يول تتراجع إلى أقل من 50%

07:55 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-je الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 9 مارس 2022
الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سوك يول، سئول، كوريا الجنوبية 9 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-je
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تراجعت شعبية الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول لتصبح أقل من 50 في المئة، حسبما أظهر استطلاع رأي شاركت فيه 4 وكالات.
وشارك في الاستطلاع أكثر من ألف شخص وتم إجراؤه خلال الفترة من يوم الاثنين إلى الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس.
ووصلت نسبة التقييم الإيجابي لأداء الرئيس يون سيوك يول إلى 49 في المئة بنسبة تراجع تساوي 5 في المئة مقارنة بآخر استطلاع تم إجراؤه بهذا الشأن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران الجاري، ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية -الأمريكية بالذخيرة الحية التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
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13 يونيو, 07:30 GMT
وقال 32 في المئة من المستطلعة أراؤهم إن تقييمات الرئيس الكوري الجنوبي في إدارة شؤون الدولة وتعيينات المناصب العليا كانت سلبية بالنسبة لهم.
كما أظهر الاستطلاع حصول حزب الشعب الحاكم، الذي ينتمي له الرئيس على نسبة تأييد لم تتجاوز 43 في المئة بينما حصل الحزب المعارض على 29 في المئة.
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