https://arabic.sputniknews.com/20220616/كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-تتفقان-على-تنفيذ-نتائج-قمة-رئاسية-1063680958.html
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على تنفيذ نتائج القمة الرئاسية
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على تنفيذ نتائج القمة الرئاسية
صرح وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بارك جين، بأن بلاده والولايات المتحدة ستواصلان إجراء حوار رفيع المستوى لتنفيذ نتائج قمة رئيسيهما التي عقدت الشهر الماضي. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T06:51+0000
2022-06-16T06:51+0000
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وقالت وكالة "يونهاب" إن تصريحات الوزير جاءت عقب اجتماعه مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، حيث أوضح أن هناك مناقشات مفصلة أجريت مع الوزير رايموندو بشأن خطوات متابعة القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأوضح بارك إن بلاده والولايات المتحدة ستحتاجان إلى مواصلة إجراء حوار على المستوى الوزاري من أجل ضمان تعاونهما في مجالات مثل توسيع سلاسل التوريد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.يذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تخطط لإجراء تدريبات مشتركة في المياه قبالة هاواي في أغسطس/آب المقبل، لكشف وتعقب الصواريخ الكورية الشمالية، وفق ما أفادت به وكالة أنباء "يونهاب" اليوم الثلاثاء.ومن المقرر أن تجرى تدريبات "باسيفيك دراجون" التي تقام كل عامين في الفترة من 1 إلى 14 أغسطس، حيث تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز التعاون الأمني وسط التوترات الناجمة عن إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ والتكهنات بإمكانية إجراء تجربة نووية في الأسابيع المقبلة، حسب المصدر ذاته.واتفق وزراء الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب، والأمريكي لويد أوستن، والياباني ونوبو كيشي، على إجراء مثل هذه التدريبات الثلاثية بشكل منتظم خلال محادثاتهم على هامش منتدى أمني في سنغافورة.ومن المقرر أن تستمر التدريبات بمناسبة مناورات "ريمباك" التي تقودها الولايات المتحدة والمقرر أن تجري في الفترة من 29 يونيو/حزيران الجاري إلى 4 أغسطس، وخلال "ريمباك"، من المقرر أن تنشر الدول الثلاث سفنا حربية وأفرادا وأصولا أخرى، وفق "يونهاب".
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على تنفيذ نتائج القمة الرئاسية
06:51 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 06:59 GMT 16.06.2022) تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الكوري الجنوبي، بارك جين، بأن بلاده والولايات المتحدة ستواصلان إجراء حوار رفيع المستوى لتنفيذ نتائج قمة رئيسيهما التي عقدت الشهر الماضي.
وقالت وكالة "يونهاب
" إن تصريحات الوزير جاءت عقب اجتماعه مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، حيث أوضح أن هناك مناقشات مفصلة أجريت مع الوزير رايموندو بشأن خطوات متابعة القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وأوضح بارك إن بلاده والولايات المتحدة ستحتاجان إلى مواصلة إجراء حوار على المستوى الوزاري من أجل ضمان تعاونهما في مجالات مثل توسيع سلاسل التوريد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
يذكر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تخطط لإجراء تدريبات مشتركة في المياه قبالة هاواي في أغسطس/آب المقبل، لكشف وتعقب الصواريخ الكورية الشمالية، وفق ما أفادت به وكالة أنباء "يونهاب" اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تجرى تدريبات "باسيفيك دراجون" التي تقام كل عامين في الفترة من 1 إلى 14 أغسطس، حيث تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز التعاون الأمني وسط التوترات الناجمة عن إطلاق كوريا الشمالية الأخير للصواريخ
والتكهنات بإمكانية إجراء تجربة نووية في الأسابيع المقبلة، حسب المصدر ذاته.
واتفق وزراء الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ-سوب، والأمريكي لويد أوستن، والياباني ونوبو كيشي، على إجراء مثل هذه التدريبات الثلاثية بشكل منتظم خلال محادثاتهم على هامش منتدى أمني في سنغافورة.
ومن المقرر أن تستمر التدريبات بمناسبة مناورات "ريمباك" التي تقودها الولايات المتحدة والمقرر أن تجري في الفترة من 29 يونيو/حزيران الجاري إلى 4 أغسطس، وخلال "ريمباك"، من المقرر أن تنشر الدول الثلاث سفنا حربية وأفرادا وأصولا أخرى، وفق "يونهاب".