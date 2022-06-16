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لافرينتيف: موسكو ستحاول إقناع أنقرة بعدم جدوى عمليتها العسكرية في شمال سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220616/لافرينتيف-عن-رد-روسيا-على-عملية-تركية-محتملة-شمال-سوريا-سنحاول-إقناع-أنقرة-بعدم-جدوى-مثل-هذه-الخطوة-1063727232.html
لافرينتيف: موسكو ستحاول إقناع أنقرة بعدم جدوى عمليتها العسكرية في شمال سوريا
لافرينتيف: موسكو ستحاول إقناع أنقرة بعدم جدوى عمليتها العسكرية في شمال سوريا
أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الخميس، أن روسيا ستحاول إقناع تركيا بعدم جدوى العملية العسكرية المحتملة في الشمال السوري. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T14:59+0000
2022-06-16T15:22+0000
روسيا
محادثات أستانا
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نورسلطان - سبوتنيك. وقال لافرينتيف لوكالة سبوتنيك: "روسيا لن تقاتل القوات التركية والجيش الوطني السوري التابع لأنقرة. لا توجد لدينا وحدات عسكرية هناك. ردنا هو أننا سنحاول إقناع تركيا بعدم جدوى هذه الخطوة".وقال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا، ألكسندر لافرينتييف، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن إيران وروسيا وتركيا ناقشت العملية التركية المحتملة شمالي سوريا.وقال لافرينتييف للصحفيين: "التشاور مستمر. بالأمس كانت هناك اتصالات مكثفة للغاية، تحدثنا مع جميع الوفود تقريبا - الإيرانية والتركية".وأضاف: "إن الاهتمام الرئيسي، بالطبع، التركيز على نية تركيا القيام بعملية عسكرية في سوريا".وفقا له، حاول الجانب الروسي إقناع تركيا بحل المشكلة بالوسائل السلمية.وأكد لافرينتييف أن الطرفين يتفقان الآن على معايير البيان الختامي؛ وستكون هناك أيضا مشاورات مع المراقبين - ممثلي لبنان والعراق والأردن.يشار إلى أنه في الفترة من 15 إلى 16 يونيو، تستضيف كازاخستان الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات رفيعة المستوى للبلدان الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية أستانا للتسوية في سوريا بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، فضلا عن الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/لافرينتييف-إيران-وروسيا-وتركيا-تناقش-العملية-التركية-المحتملة-في-شمال-سوريا--1063679657.html
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روسيا, محادثات أستانا

لافرينتيف: موسكو ستحاول إقناع أنقرة بعدم جدوى عمليتها العسكرية في شمال سوريا

14:59 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 15:22 GMT 16.06.2022)
© Sputnik . Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالمبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا، ألكسندر لافرينتييف
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا، ألكسندر لافرينتييف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
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أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، اليوم الخميس، أن روسيا ستحاول إقناع تركيا بعدم جدوى العملية العسكرية المحتملة في الشمال السوري.
نورسلطان - سبوتنيك. وقال لافرينتيف لوكالة سبوتنيك: "روسيا لن تقاتل القوات التركية والجيش الوطني السوري التابع لأنقرة. لا توجد لدينا وحدات عسكرية هناك. ردنا هو أننا سنحاول إقناع تركيا بعدم جدوى هذه الخطوة".
وقال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا، ألكسندر لافرينتييف، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن إيران وروسيا وتركيا ناقشت العملية التركية المحتملة شمالي سوريا.
وقال لافرينتييف للصحفيين: "التشاور مستمر. بالأمس كانت هناك اتصالات مكثفة للغاية، تحدثنا مع جميع الوفود تقريبا - الإيرانية والتركية".
وأضاف: "إن الاهتمام الرئيسي، بالطبع، التركيز على نية تركيا القيام بعملية عسكرية في سوريا".
وفقا له، حاول الجانب الروسي إقناع تركيا بحل المشكلة بالوسائل السلمية.
وأكد لافرينتييف أن الطرفين يتفقان الآن على معايير البيان الختامي؛ وستكون هناك أيضا مشاورات مع المراقبين - ممثلي لبنان والعراق والأردن.
يشار إلى أنه في الفترة من 15 إلى 16 يونيو، تستضيف كازاخستان الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات رفيعة المستوى للبلدان الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية أستانا للتسوية في سوريا بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، فضلا عن الأمم المتحدة.
الاجتماع الدولي الثامن عشر حول سوريا في إطار عملية أستانا في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
لافرينتييف: إيران وروسيا وتركيا تناقش العملية التركية المحتملة في شمال سوريا
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