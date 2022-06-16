https://arabic.sputniknews.com/20220616/لافرينتييف-إيران-وروسيا-وتركيا-تناقش-العملية-التركية-المحتملة-في-شمال-سوريا--1063679657.html

لافرينتييف: إيران وروسيا وتركيا تناقش العملية التركية المحتملة في شمال سوريا

لافرينتييف: إيران وروسيا وتركيا تناقش العملية التركية المحتملة في شمال سوريا

قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا ك، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الخميس، إن إيران وروسيا وتركيا ناقشت العملية التركية المحتملة في شمال سوريا. 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T05:18+0000

2022-06-16T05:18+0000

2022-06-16T05:18+0000

أخبار سوريا اليوم

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نور سلطان - سبوتنيك. وقال لافرينتييف للصحفيين: "التشاور مستمر. بالأمس كانت هناك اتصالات مكثفة للغاية، تحدثنا مع جميع الوفود تقريبا - الإيرانية والتركية".وأضاف: "إن الاهتمام الرئيسي، بالطبع، التركيز على نية تركيا القيام بعملية عسكرية في سوريا".وفقا له، حاول الجانب الروسي إقناع تركيا بحل المشكلة بالوسائل السلمية.وأكد لافرينتييف أن الطرفين يتفقان الآن على معايير البيان الختامي؛ وستكون هناك أيضا مشاورات مع المراقبين - ممثلي لبنان والعراق والأردن.يشار إلى أنه في الفترة من 15 إلى 16 يونيو، تستضيف كازاخستان الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات رفيعة المستوى للبلدان الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية أستانا للتسوية في سوريا بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، فضلا عن الأمم المتحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/كازاخستان-الاجتماع-القادم-حول-سوريا-في-إطار-عملية-أستانا-يعقد-في-15-16-يونيو--1063311568.html

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أخبار سوريا اليوم