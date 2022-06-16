عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220616/لافرينتييف-إيران-وروسيا-وتركيا-تناقش-العملية-التركية-المحتملة-في-شمال-سوريا--1063679657.html
لافرينتييف: إيران وروسيا وتركيا تناقش العملية التركية المحتملة في شمال سوريا
لافرينتييف: إيران وروسيا وتركيا تناقش العملية التركية المحتملة في شمال سوريا
قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا ك، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الخميس، إن إيران وروسيا وتركيا ناقشت العملية التركية المحتملة في شمال سوريا. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T05:18+0000
2022-06-16T05:18+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054392383_137:0:1879:980_1920x0_80_0_0_6e366b0a105f2fb0a964d3678e301471.jpg
نور سلطان - سبوتنيك. وقال لافرينتييف للصحفيين: "التشاور مستمر. بالأمس كانت هناك اتصالات مكثفة للغاية، تحدثنا مع جميع الوفود تقريبا - الإيرانية والتركية".وأضاف: "إن الاهتمام الرئيسي، بالطبع، التركيز على نية تركيا القيام بعملية عسكرية في سوريا".وفقا له، حاول الجانب الروسي إقناع تركيا بحل المشكلة بالوسائل السلمية.وأكد لافرينتييف أن الطرفين يتفقان الآن على معايير البيان الختامي؛ وستكون هناك أيضا مشاورات مع المراقبين - ممثلي لبنان والعراق والأردن.يشار إلى أنه في الفترة من 15 إلى 16 يونيو، تستضيف كازاخستان الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات رفيعة المستوى للبلدان الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية أستانا للتسوية في سوريا بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، فضلا عن الأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/كازاخستان-الاجتماع-القادم-حول-سوريا-في-إطار-عملية-أستانا-يعقد-في-15-16-يونيو--1063311568.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054392383_354:0:1661:980_1920x0_80_0_0_ed4334af5ae5a1ed34cefcd2fd6afd8c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم

لافرينتييف: إيران وروسيا وتركيا تناقش العملية التركية المحتملة في شمال سوريا

05:18 GMT 16.06.2022
© Sputnik . Johnny Eliasمباحثات أستانا في نورسلطان، كازاخستان 21 ديسمبر 2021
مباحثات أستانا في نورسلطان، كازاخستان 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Johnny Elias
تابعنا عبرTelegram
قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لسوريا ك، ألكسندر لافرينتييف، اليوم الخميس، إن إيران وروسيا وتركيا ناقشت العملية التركية المحتملة في شمال سوريا.
نور سلطان - سبوتنيك. وقال لافرينتييف للصحفيين: "التشاور مستمر. بالأمس كانت هناك اتصالات مكثفة للغاية، تحدثنا مع جميع الوفود تقريبا - الإيرانية والتركية".
مدينة نور سلطان، كازاخستان 9 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
كازاخستان: الاجتماع القادم لصيغة "أستانا" بشأن سوريا يعقد في 15-16 يونيو
9 يونيو, 06:42 GMT
وأضاف: "إن الاهتمام الرئيسي، بالطبع، التركيز على نية تركيا القيام بعملية عسكرية في سوريا".
وفقا له، حاول الجانب الروسي إقناع تركيا بحل المشكلة بالوسائل السلمية.
وأكد لافرينتييف أن الطرفين يتفقان الآن على معايير البيان الختامي؛ وستكون هناك أيضا مشاورات مع المراقبين - ممثلي لبنان والعراق والأردن.
يشار إلى أنه في الفترة من 15 إلى 16 يونيو، تستضيف كازاخستان الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات رفيعة المستوى للبلدان الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية أستانا للتسوية في سوريا بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، فضلا عن الأمم المتحدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала