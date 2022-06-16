https://arabic.sputniknews.com/20220616/لافرينتييف-نقل-المنصة-من-جنيف-مطلوب-لأسباب-سياسية-وجولة-مفاوضات-أستانا-المقبلة-في-الخريف-1063679518.html
لافرينتييف: نقل المنصة من جنيف مطلوب لأسباب سياسية وجولة محادثات "أستانا" المقبلة في الخريف
لافرينتييف: نقل المنصة من جنيف مطلوب لأسباب سياسية وجولة محادثات "أستانا" المقبلة في الخريف
علق المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، على اقتراح تركيا بإنشاء منطقة أمنية عازلة شمالي سورية بعمق 30 كسلومترا، مؤكدا أن موسكو تدعو لحل... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T05:08+0000
2022-06-16T05:08+0000
2022-06-16T05:08+0000
العالم
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وقال لافرينتييف للصحفيين: "نقوم الان بتحضير البيان الختامي ونجتمع اليوم مع الوفود المراقبة لهذه الجولة من لبنان والعراق والأردن، لأن الوضع في جنوب سوريا يقلقهم، تحديدا في درعا والسويداء، في ما يخص التهريب و المنظمات الإرهابية في المنطقة".وبشأن منصة جنيف، قال لافرينتييف إنه "يوجد الكثير من الآراء حول إمكانية تغيير مكان المنصة، ونحن حاليا نناقش هذا الموضوع، مضيفا أن الموضوع ليس تقنيا ولوجستيا فقط، وإنما له طابع سياسي، في ظل العقوبات ضد روسيا التي انضمت إليها سويسرا، وفي هذه الأجواء يصبح من الصعب علينا العمل هناك".وعن الجولة القادمة من محادثات أستانا، قال لافرينتييف إنها "ستكون على الأرجح في خريف هذا العام". وحول عقد قمة بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران، والتي تم تاجيلها في وقت سابقا بسبب الجائحة، قال لافرينتييف: "الجانب الإيراني أعرب عن جاهزيته للقمة بعد تأجيلها وهم مستعدون لاستضافتها، والأمر مرتبط بجدول أعمال القادة واللقاء القادم من المحادثات بصيغة أستانا، سيكون في نورسلطان، الجانب الكازاخستاني قدم لنا كل شيء لعقد هذه اللقاءات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لافرينتييف: نقل المنصة من جنيف مطلوب لأسباب سياسية وجولة محادثات "أستانا" المقبلة في الخريف
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علق المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، على اقتراح تركيا بإنشاء منطقة أمنية عازلة شمالي سورية بعمق 30 كسلومترا، مؤكدا أن موسكو تدعو لحل المشكلة بطريقة سلمية دون استخدام القوة لأن ذلك سيؤدي لتصعيد الوضع.
وقال لافرينتييف للصحفيين: "نقوم الان بتحضير البيان الختامي ونجتمع اليوم مع الوفود المراقبة لهذه الجولة من لبنان والعراق والأردن، لأن الوضع في جنوب سوريا يقلقهم، تحديدا في درعا والسويداء، في ما يخص التهريب و المنظمات الإرهابية في المنطقة".
وبشأن منصة جنيف، قال لافرينتييف إنه "يوجد الكثير من الآراء حول إمكانية تغيير مكان المنصة، ونحن حاليا نناقش هذا الموضوع، مضيفا أن الموضوع ليس تقنيا ولوجستيا فقط، وإنما له طابع سياسي، في ظل العقوبات ضد روسيا التي انضمت إليها سويسرا، وفي هذه الأجواء يصبح من الصعب علينا العمل هناك".
وعن الجولة القادمة من محادثات أستانا
، قال لافرينتييف إنها "ستكون على الأرجح في خريف هذا العام".
وحول عقد قمة بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران، والتي تم تاجيلها في وقت سابقا بسبب الجائحة، قال لافرينتييف: "الجانب الإيراني أعرب عن جاهزيته للقمة بعد تأجيلها وهم مستعدون لاستضافتها، والأمر مرتبط بجدول أعمال القادة واللقاء القادم من المحادثات بصيغة أستانا، سيكون في نورسلطان، الجانب الكازاخستاني قدم لنا كل شيء لعقد هذه اللقاءات".