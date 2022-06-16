https://arabic.sputniknews.com/20220616/لبنان-الرسمي-يرد-على-مقترحات-هوكشتاين-بالتشديد-على-حقوقه-السيادية-في-المياه-والثروات-الطبيعية--1063714518.html

لبنان الرسمي يرد على مقترحات هوكشتاين بالتشديد على حقوقه السيادية في المياه والثروات الطبيعية

لبنان الرسمي يرد على مقترحات هوكشتاين بالتشديد على حقوقه السيادية في المياه والثروات الطبيعية

تتناول حلقة اليوم من برنامج "نافذة على لبنان" نتائج زيارة الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين إلى بيروت، ولقاءه... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T13:09+0000

2022-06-16T13:09+0000

2022-06-16T13:09+0000

راديو

نافذة على لبنان

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لبنان الرسمي يرد على مقترحات هوكشتاين بالتشديد على حقوقه السيادية في المياه والثروات الطبيعية لبنان الرسمي يرد على مقترحات هوكشتاين بالتشديد على حقوقه السيادية في المياه والثروات الطبيعية

يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الشأن:بدوره يقول الخبير في الشأن اللبناني حسن شقير، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

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2022

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عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

راديو, نافذة على لبنان, аудио