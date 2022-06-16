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https://arabic.sputniknews.com/20220616/لماذا-تطلق-الإمارات-71-صقرا-في-كازاخستان-فيديو-1063697446.html
لماذا تطلق الإمارات 71 صقرا في كازاخستان… فيديو
لماذا تطلق الإمارات 71 صقرا في كازاخستان… فيديو
أطلقت الإمارات 71 صقرا في كازاخستان ضمن برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور، الذي يهدف إلى حماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيئي في العالم. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T09:56+0000
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ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد بعض جوانب عمليات إطلاق الصقور في كازاخستان.وقالت الوكالة إن إطلاق الصقور يتم فوق براري كازاخستان.ويظهر الفيديو قيام مجموعة من الإماراتيين بإطلاق الصقور أثناء وجودهم وسط بيئات برية مختلفة.ويتزامن إطلاق الصقور مع اعتدال أجواء الطقس في براري كازاخستان بصورة تساهم في توفير بيئة مناسبة للصقور حتى تتغذى وتتكاثر في إطار مسارات الهجرة العالمية للطيور.ويعد برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور واحدا من أكبر البرامج الخاصة بالحفاظ على التنوع البيئي في العالم.يذكر أن البرنامج الذي تم إطلاقه عام 1995 ساهم في إعادة أكثر من ألفين صقر إلى الحياة البرية.
https://arabic.sputniknews.com/20211019/مزاد-الصقور-في-الخليج-يواصل-تسجيل-الأرقام-القياسية-فيديو-وصور-1050480882.html
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منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

لماذا تطلق الإمارات 71 صقرا في كازاخستان… فيديو

09:56 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 09:58 GMT 16.06.2022)
© AP Photo / Mary Ann Chastainصقر جارح
صقر جارح - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Mary Ann Chastain
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أطلقت الإمارات 71 صقرا في كازاخستان ضمن برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور، الذي يهدف إلى حماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيئي في العالم.
ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد بعض جوانب عمليات إطلاق الصقور في كازاخستان.
وقالت الوكالة إن إطلاق الصقور يتم فوق براري كازاخستان.
ويظهر الفيديو قيام مجموعة من الإماراتيين بإطلاق الصقور أثناء وجودهم وسط بيئات برية مختلفة.
ويتزامن إطلاق الصقور مع اعتدال أجواء الطقس في براري كازاخستان بصورة تساهم في توفير بيئة مناسبة للصقور حتى تتغذى وتتكاثر في إطار مسارات الهجرة العالمية للطيور.
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ويعد برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور واحدا من أكبر البرامج الخاصة بالحفاظ على التنوع البيئي في العالم.
يذكر أن البرنامج الذي تم إطلاقه عام 1995 ساهم في إعادة أكثر من ألفين صقر إلى الحياة البرية.
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