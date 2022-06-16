https://arabic.sputniknews.com/20220616/ماكرون-الذهاب-إلى-روسيا-ليس-مستحيلا-تماما-1063749662.html

ماكرون: الذهاب إلى روسيا ليس مستحيلا تماما

ماكرون: الذهاب إلى روسيا ليس مستحيلا تماما

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه سيكون من الممكن تصور رحلة إلى روسيا إذا قدم الرئيس فلاديمير بوتين إشارات معينة. 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T21:47+0000

2022-06-16T21:47+0000

2022-06-16T21:47+0000

روسيا

أخبار فرنسا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ماكرون في مقابلة مع قناة التلفزيون الفرنسية "تي أف 1" بعد عودته من أوكرانيا: "هذا [السفر إلى روسيا] يعني شروطا مسبقة، هذا يعني إشارات من جانب الرئيس بوتين".وقال ماكرون إنه لن يجري أي اتصالات مع الرئيس بوتين خلف ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي التقى به في كييف إلى جانب القادة الألمان والإيطاليين والرومانيين.وفي وقت سابق، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة قيام أوكرانيا بتحديد طرائق لمفاوضة روسيا بشكل مباشر، لافتا إلى أن لا برلين ولا باريس ستقوم بذلك عنها.وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقد في كييف، إنه "عندما تحين اللحظة التي ينتهي فيها الصراع، يجب على أوكرانيا أن تحدد بنفسها طرائق المفاوضات"، مع روسيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/ماكرون-على-أوكرانيا-مفاوضة-روسيا-بشكل-مباشر-لا-فرنسا-ولا-ألمانيا-ستفعل-ذلك-1063738140.html

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