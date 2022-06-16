https://arabic.sputniknews.com/20220616/ماكرون-على-أوكرانيا-مفاوضة-روسيا-بشكل-مباشر-لا-فرنسا-ولا-ألمانيا-ستفعل-ذلك-1063738140.html
ماكرون: على أوكرانيا مفاوضة روسيا بشكل مباشر لا فرنسا ولا ألمانيا ستفعل ذلك
ماكرون: على أوكرانيا مفاوضة روسيا بشكل مباشر لا فرنسا ولا ألمانيا ستفعل ذلك
شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، على ضرورة قيام أوكرانيا بتحديد طرائق لمفاوضة روسيا بشكل مباشر، لافتا إلى أن لا برلين ولا باريس ستقوم بذلك... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T17:13+0000
2022-06-16T17:13+0000
2022-06-16T17:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقد في كييف، اليوم إنه "عندما تحين اللحظة التي ينتهي فيها الصراع، يجب على أوكرانيا أن تحدد بنفسها طرائق المفاوضات"، مع روسيا.صل، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والمستشار الألماني أولاف شولتز.وأظهرت صور لوكالة "فرانس برس" نزول القادة من القطار في العاصمة الأوكرانية. وردا على سؤال من أحد الصحفيين عن سبب قدومهم إلى أوكرانيا، قال ماكرون: "من أجل رسالة وحدة أوروبية".وتأتي الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا إلى منحها ترشيحا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل تصريحات ماكرون بأن الزيارة تهدف إلى إظهار "الدعم لأوكرانيا في الحاضر والمستقبل".وسافر الزعماء الثلاثة على متن قطار خاص غادر بولندا في الساعات الأولى من يوم الخميس، فيما قالت وسائل إعلام ألمانية إنهم التقوا ليلا في مدينة رزيسزو بجنوب شرق بولندا، والتي يوجد بها مطار دولي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ماكرون: على أوكرانيا مفاوضة روسيا بشكل مباشر لا فرنسا ولا ألمانيا ستفعل ذلك
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شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، على ضرورة قيام أوكرانيا بتحديد طرائق لمفاوضة روسيا بشكل مباشر، لافتا إلى أن لا برلين ولا باريس ستقوم بذلك عنها.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقد في كييف، اليوم إنه "عندما تحين اللحظة التي ينتهي فيها الصراع، يجب على أوكرانيا أن تحدد
بنفسها طرائق المفاوضات"، مع روسيا.
"لن تتفاوض فرنسا ولا ألمانيا مع روسيا بدلا من أوكرانيا.. سنشارك في المفاوضات كقوى أوروبية، لكننا لن نتفاوض أبدا نيابة عن أوكرانيا".
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
صل، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والمستشار الألماني أولاف شولتز.
وأظهرت صور لوكالة "فرانس برس" نزول القادة من القطار في العاصمة الأوكرانية. وردا على سؤال من أحد الصحفيين عن سبب قدومهم إلى أوكرانيا، قال ماكرون: "من أجل رسالة وحدة أوروبية".
يشار إلى أن هذه هي أول رحلة للزعماء الثلاثة إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية للبلاد في 24 فبراير/ شباط الماضي، حيث التقى الثلاثي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وتأتي الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا إلى منحها ترشيحا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل تصريحات ماكرون بأن الزيارة تهدف إلى إظهار "الدعم لأوكرانيا في الحاضر والمستقبل".
وسافر الزعماء الثلاثة على متن قطار خاص غادر بولندا في الساعات الأولى من يوم الخميس، فيما قالت وسائل إعلام ألمانية إنهم التقوا ليلا في مدينة رزيسزو بجنوب شرق بولندا، والتي يوجد بها مطار دولي.