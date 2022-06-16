https://arabic.sputniknews.com/20220616/ماكرون-على-أوكرانيا-مفاوضة-روسيا-بشكل-مباشر-لا-فرنسا-ولا-ألمانيا-ستفعل-ذلك-1063738140.html

ماكرون: على أوكرانيا مفاوضة روسيا بشكل مباشر لا فرنسا ولا ألمانيا ستفعل ذلك

ماكرون: على أوكرانيا مفاوضة روسيا بشكل مباشر لا فرنسا ولا ألمانيا ستفعل ذلك

شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، على ضرورة قيام أوكرانيا بتحديد طرائق لمفاوضة روسيا بشكل مباشر، لافتا إلى أن لا برلين ولا باريس ستقوم بذلك... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T17:13+0000

2022-06-16T17:13+0000

2022-06-16T17:13+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقد في كييف، اليوم إنه "عندما تحين اللحظة التي ينتهي فيها الصراع، يجب على أوكرانيا أن تحدد بنفسها طرائق المفاوضات"، مع روسيا.صل، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والمستشار الألماني أولاف شولتز.وأظهرت صور لوكالة "فرانس برس" نزول القادة من القطار في العاصمة الأوكرانية. وردا على سؤال من أحد الصحفيين عن سبب قدومهم إلى أوكرانيا، قال ماكرون: "من أجل رسالة وحدة أوروبية".وتأتي الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا إلى منحها ترشيحا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل تصريحات ماكرون بأن الزيارة تهدف إلى إظهار "الدعم لأوكرانيا في الحاضر والمستقبل".وسافر الزعماء الثلاثة على متن قطار خاص غادر بولندا في الساعات الأولى من يوم الخميس، فيما قالت وسائل إعلام ألمانية إنهم التقوا ليلا في مدينة رزيسزو بجنوب شرق بولندا، والتي يوجد بها مطار دولي.

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العالم