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https://arabic.sputniknews.com/20220616/ما-هي-قدرات-الصين-النووية-في-2022-1063683375.html
ما هي قدرات الصين النووية في 2022؟
ما هي قدرات الصين النووية في 2022؟
تمثل الصين واحدة من الدول التسع النووية في العالم التي تمتلك مجتمعة 12 ألفا و705 قنابل نووية، وفقا للمعلومات المتاحة التي تشير إلى أنها قامت ببناء مئات الصوامع... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T07:37+0000
2022-06-16T07:37+0000
رصد عسكري
الصين
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يأتي ذلك وفقا للاحصائيات التي أوردها التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022، الذي تم نشره قبل أيام.وتمثل الصين واحدة من الدول الخمس النووية التي تعترف بامتلاك السلاح النووي مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.وتمتلك الصين وفقا للإحصائيات المعروفة 350 قنبلة نووية، لكن لا توجد أي تفاصيل عن طبيعة ترسانتها وعدد الرؤوس النووية المعدة للإطلاق وعدد القنابل التي يتم تخزينها.ويقول التقرير إن الدول النووية تواصل تطوير ترساناتها النووية خلال العام الحالي ومنها الصين، التي من المتوقع أن تشهد ترسانتها النووية نموا خلال العقود المقبلة.ولفت التقرير إلى أن الصين في منتصف مرحلة التوسع المتواصل لترسانتها النووية، مشيرا إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أنها قامت ببناء 300 صومعة خاصة بالصواريخ النووية العابرة للقارات.كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تكون قد أضافت العديد من الرؤوس الحربية الجديدة لترسانتها بالتزامن مع الإعلان عن تطوير وسائل إطلاق من البر والبحر مثل الغواصات ومنصات الإطلاق المتحركة.لكن تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام حذر من خطورة الانحدار إلى الحرب النووية، مشيرا إلى البيان المشترك الذي أصدرته الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، الذي تؤكد فيه أن الحرب النووية لن ينتصر فيها أحد وأنه يجب تجنبها نهائيا.يذكر أن وزير الدفاع الصيني وي فنغي، قال يوم الأحد الماضي، إن الصين أحرزت تقدما كبيرا في تطوير ‏أسلحة نووية جديدة، لكنها أكد أنها لن تبادر باستخدامها.
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https://arabic.sputniknews.com/20220612/الصين-تعلن-إحراز-تقدم-مثير-للإعجاب-في-تطوير-أسلحة-نووية-جديدة-1063464299.html
https://arabic.sputniknews.com/20180103/كم-عدد-القنابل-النووية-العالم-1028945376.html
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رصد عسكري, الصين

ما هي قدرات الصين النووية في 2022؟

07:37 GMT 16.06.2022
© Photo / IceUnshatteredصاروخ بالستي صيني من طراز "دونفين-15"
صاروخ بالستي صيني من طراز دونفين-15 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Photo / IceUnshattered
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تمثل الصين واحدة من الدول التسع النووية في العالم التي تمتلك مجتمعة 12 ألفا و705 قنابل نووية، وفقا للمعلومات المتاحة التي تشير إلى أنها قامت ببناء مئات الصوامع الخاصة بالصواريخ الباليستية مؤخرا.
يأتي ذلك وفقا للاحصائيات التي أوردها التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022، الذي تم نشره قبل أيام.
وتمثل الصين واحدة من الدول الخمس النووية التي تعترف بامتلاك السلاح النووي مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.
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وتمتلك الصين وفقا للإحصائيات المعروفة 350 قنبلة نووية، لكن لا توجد أي تفاصيل عن طبيعة ترسانتها وعدد الرؤوس النووية المعدة للإطلاق وعدد القنابل التي يتم تخزينها.
ويقول التقرير إن الدول النووية تواصل تطوير ترساناتها النووية خلال العام الحالي ومنها الصين، التي من المتوقع أن تشهد ترسانتها النووية نموا خلال العقود المقبلة.
وزير الدفاع الصيني، وي فينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
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12 يونيو, 07:12 GMT
ولفت التقرير إلى أن الصين في منتصف مرحلة التوسع المتواصل لترسانتها النووية، مشيرا إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أنها قامت ببناء 300 صومعة خاصة بالصواريخ النووية العابرة للقارات.
كما أشار إلى أنه من المتوقع أن تكون قد أضافت العديد من الرؤوس الحربية الجديدة لترسانتها بالتزامن مع الإعلان عن تطوير وسائل إطلاق من البر والبحر مثل الغواصات ومنصات الإطلاق المتحركة.
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3 يناير 2018, 15:52 GMT
لكن تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام حذر من خطورة الانحدار إلى الحرب النووية، مشيرا إلى البيان المشترك الذي أصدرته الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، الذي تؤكد فيه أن الحرب النووية لن ينتصر فيها أحد وأنه يجب تجنبها نهائيا.
يذكر أن وزير الدفاع الصيني وي فنغي، قال يوم الأحد الماضي، إن الصين أحرزت تقدما كبيرا في تطوير ‏أسلحة نووية جديدة، لكنها أكد أنها لن تبادر باستخدامها.
© Sputnikأين توجد القنابل النووية الأمريكية في أوروبا وكم عددها؟
أين توجد القنابل النووية الأمريكية في أوروبا وكم عددها؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
أين توجد القنابل النووية الأمريكية في أوروبا وكم عددها؟
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:28 GMT
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