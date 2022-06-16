https://arabic.sputniknews.com/20220616/مبعوثة-الأمم-المتحدة-قلبي-ينفطر-على-الفتيات-والنساء-في-أفغانستان-1063736515.html
مبعوثة الأمم المتحدة: قلبي ينفطر على الفتيات والنساء في أفغانستان
مبعوثة الأمم المتحدة: قلبي ينفطر على الفتيات والنساء في أفغانستان
عبرت ديبورا ليونز مبعوثة الأمم المتحدة لدى أفغانستان في بيان وداعها، اليوم الخميس، عن أسفها بسبب القيود التي فرضتها "طالبان" على تعليم الفتيات والنساء منذ... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T16:43+0000
2022-06-16T16:43+0000
2022-06-16T16:43+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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وقالت ديبورا ليونز التي تركت منصبها كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة، إن أفغانستان حاليا دولة مختلفة تماما عن الذي قدمت إليه قبل عامين.وقالت في بيان نشرته وسائل الإعلام: "لم أتخيل عندما قبلت هذه الوظيفة أن هذه أفغانستان التي أغادرها"، بحسب "أسوشيتدبرس".وأضافت: "قلبي ينفطر بشكل خاص على ملايين الفتيات الأفغانيات اللاتي حرمن من حقهن في التعليم والكثير من النساء الأفغانيات الموهوبات اللاتي طلب منهن المكوث في المنزل".ومنتصف مارس/آذار الماضي، قررت حركة طالبان الأفغانية (تخضع منظمة طالبات لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) إغلاق مدارس الفتيات الثانوية، بعد ساعات من إعادة فتحها.وتثير هذه الأوامر المتشددة المخاوف من احتمالية أن تعيد طالبان إقامة نظام متشدد، مثلما كان قبل الغزو الأمريكي في 2001.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/طالبان-تجبر-الأفغان-الذكور-على-تغطية-أجسادهم-أثناء-ممارسة-الرياضة-1063421949.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
مبعوثة الأمم المتحدة: قلبي ينفطر على الفتيات والنساء في أفغانستان
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عبرت ديبورا ليونز مبعوثة الأمم المتحدة لدى أفغانستان في بيان وداعها، اليوم الخميس، عن أسفها بسبب القيود التي فرضتها "طالبان" على تعليم الفتيات والنساء منذ وصولها للسلطة.
وقالت ديبورا ليونز التي تركت منصبها كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة، إن أفغانستان حاليا دولة مختلفة تماما عن الذي قدمت إليه قبل عامين.
وقالت في بيان نشرته وسائل الإعلام: "لم أتخيل عندما قبلت هذه الوظيفة أن هذه أفغانستان التي أغادرها"، بحسب "أسوشيتدبرس".
وأضافت: "قلبي ينفطر بشكل خاص على ملايين الفتيات الأفغانيات اللاتي حرمن من حقهن في التعليم والكثير من النساء الأفغانيات الموهوبات اللاتي طلب منهن المكوث في المنزل".
ومنتصف مارس/آذار الماضي، قررت حركة طالبان الأفغانية
(تخضع منظمة طالبات لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) إغلاق مدارس الفتيات الثانوية، بعد ساعات من إعادة فتحها.
وتثير هذه الأوامر المتشددة المخاوف من احتمالية أن تعيد طالبان إقامة نظام متشدد، مثلما كان قبل الغزو الأمريكي في 2001.
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.