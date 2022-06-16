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مصر تتسلم 5 قطع أثرية مهربة ضبطتها السلطات الكويتية
مصر تتسلم 5 قطع أثرية مهربة ضبطتها السلطات الكويتية
تسلم السفير المصري في الكويت، أسامة شلتوت، اليوم الخميس، 5 قطع أثرية، تم تهريبها من مصر. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T11:40+0000
2022-06-16T11:40+0000
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وتسلم السفير المصري، في متحف الكويت الوطني، القطع الأثرية، التي تم تهريبها من مصر وضبطها من قبل الأجهزة الكويتية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.ووجه شلتوت الشكر لدولة الكويت قيادة وشعبا ووزارتي الخارجية والداخلية والمتحف الوطني الكويتي والمجلس القومي للثقافة والفنون والآداب على التعاون الوثيق مع الجهات المصرية والحرص على إعادة 5 قطع أثرية من الأثار المصرية المهربة إلى الكويت.ولفت السفير المصري، إلى اهتمام الكويت بالحفاظ على الإرث الحضاري والإنساني، مؤكدا أن هناك تعاونا أيضا في مجال دراسة تواصل الحضارة المصرية مع الكويت.يذكر أن القطع الأثرية الخمس، ضبطتها جمارك الكويت عام 2019، وتم التنسيق مع النيابة العامة المصرية والتي قامت بإرسال وفد من النيابة العامة، يضم خبير آثار للتأكد من أثرية القطع ومتابعة سير التحقيقات.وتم الاتفاق على تسليم القطع وجار اتخاذ الإجراءات الفنية لعملية الشحن وإعادة القطع الاثرية إلى مصر، في إطار التعاون الوثيق القائم بين وزارة الخارجية والنيابة العامة ووزارة السياحة والآثار المصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220605/الآثار-المصرية-استرددنا-خلال-الفترة-الماضية-29-ألف-قطعة-أثرية-من-الخارج-1063128936.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الكويت اليوم

مصر تتسلم 5 قطع أثرية مهربة ضبطتها السلطات الكويتية

11:40 GMT 16.06.2022
© Photo / ministry of antiquities نقل قطع أثرية
نقل قطع أثرية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Photo / ministry of antiquities
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تسلم السفير المصري في الكويت، أسامة شلتوت، اليوم الخميس، 5 قطع أثرية، تم تهريبها من مصر.
وتسلم السفير المصري، في متحف الكويت الوطني، القطع الأثرية، التي تم تهريبها من مصر وضبطها من قبل الأجهزة الكويتية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
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5 يونيو, 14:30 GMT
ووجه شلتوت الشكر لدولة الكويت قيادة وشعبا ووزارتي الخارجية والداخلية والمتحف الوطني الكويتي والمجلس القومي للثقافة والفنون والآداب على التعاون الوثيق مع الجهات المصرية والحرص على إعادة 5 قطع أثرية من الأثار المصرية المهربة إلى الكويت.
ولفت السفير المصري، إلى اهتمام الكويت بالحفاظ على الإرث الحضاري والإنساني، مؤكدا أن هناك تعاونا أيضا في مجال دراسة تواصل الحضارة المصرية مع الكويت.
يذكر أن القطع الأثرية الخمس، ضبطتها جمارك الكويت عام 2019، وتم التنسيق مع النيابة العامة المصرية والتي قامت بإرسال وفد من النيابة العامة، يضم خبير آثار للتأكد من أثرية القطع ومتابعة سير التحقيقات.
وتم الاتفاق على تسليم القطع وجار اتخاذ الإجراءات الفنية لعملية الشحن وإعادة القطع الاثرية إلى مصر، في إطار التعاون الوثيق القائم بين وزارة الخارجية والنيابة العامة ووزارة السياحة والآثار المصرية.
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