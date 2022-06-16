عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220616/مصر-تستضيف-الاجتماع-الأول-لمجلس-سيدات-الأعمال-1063706956.html
مصر تستضيف الاجتماع الأول لمجلس سيدات الأعمال
مصر تستضيف الاجتماع الأول لمجلس سيدات الأعمال
قالت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة منظمة "سيدات الأعمال" الروسية، تاتيانا غفيلافا، اليوم الخميس، إن الاجتماع القادم لمجلس الأعمال الروسي العربي... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T11:42+0000
2022-06-16T11:47+0000
روسيا
العالم العربي
مصر
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1056842088_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_2dcf628938c6d1fc849718842c18205c.jpg
وأضافت غفيلافا "سيأتي وفد كبير جدا من روسيا وسيهتم البرنامج بأكمله بالاقتصاد. كما سيتم مناقشة جدول أعمال المرأة".وتابعت غفيلافا "على الرغم من العقوبات المفروضة يواصل الشرق الأوسط دعم روسيا ولا يغلق بابا واحدا بل يفتحها على نطاق أوسع".يذكر أن غفيلافا قالت في وقت سابق عن فعاليات "إكسبو دبي 2020" "في الاجتماع، ولأول مرة منذ تأسيس المجلس قبل 20 عاما، سنرفع أخيرا جدول أعمال خاص بالمرأة. أود أن أقول إن إكسبو دبي 2020 يستضيف عددا كبيرا من الفعاليات المخصصة لدور المرأة في الاقتصاد العالمي. لأول مرة في التاريخ، تم بناء جناح كامل مخصص للنساء. وقد تأثرت جدا لأن الإماراتيين خصصوا دورا مهما لمواطنينا (الروس) في هذا الجناح: أول صورة رأيتها هناك كانت صورة فالنتينا تيريشكوفا (أول رائدة فضاء في العالم روسية الجنسية)".ونوهت غفيلافا: "بالمناسبة، بعد برنامج الأعمال في دبي، ينتظرنا حدث آخر مثير للاهتمام. بالنسبة للسيدات اللائي سيعملن في اجتماع المجلس، سينظم مجلس سيدات الأعمال الإماراتيات برنامجا ثقافيا. الفكرة رائعة: ستتمكن الوفود من التعرف على عمل زميلاتهن الإماراتيات في إطار غير رسمي، وستكون هناك فرصة لتقديم رائدات الأعمال من روسيا والدول العربية. وبعد ذلك سيتمكنون من إبرام مشاريع تجارية مشتركة والتعاون".ولا يعتبر مجلس الأعمال منصة مستقلة للاجتماعات فحسب، بل يشمل أيضا جميع اللجان الحكومية الدولية الثنائية لروسيا والدول العربية. وقد نوهت رئيسة المجلس إلى الدول التي تعتبرها الأكثر تفاعلا.
https://arabic.sputniknews.com/20211001/رئيس-جمهورية-تتارستان-الروسية-يشارك-في-مناقشة-ضمن-فعاليات-إكسبو-2020-دبي-1050314010.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1056842088_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_2a2af8ea208621c3e120408df8d77955.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي, مصر, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

مصر تستضيف الاجتماع الأول لمجلس سيدات الأعمال

11:42 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 11:47 GMT 16.06.2022)
© Sputnik . Vladimir Trefilovرئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة منظمة "سيدات الأعمال" الروسية، تاتيانا غفيلافا،
رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة منظمة سيدات الأعمال الروسية، تاتيانا غفيلافا، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
تابعنا عبرTelegram
قالت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة منظمة "سيدات الأعمال" الروسية، تاتيانا غفيلافا، اليوم الخميس، إن الاجتماع القادم لمجلس الأعمال الروسي العربي سيعقد في مصر، مشيرة إلى أن الموعد لم يحدد بعد، وبانتظار إعلانه من قبل الجانب المصري.
وأضافت غفيلافا "سيأتي وفد كبير جدا من روسيا وسيهتم البرنامج بأكمله بالاقتصاد. كما سيتم مناقشة جدول أعمال المرأة".
وتابعت غفيلافا "على الرغم من العقوبات المفروضة يواصل الشرق الأوسط دعم روسيا ولا يغلق بابا واحدا بل يفتحها على نطاق أوسع".
يذكر أن غفيلافا قالت في وقت سابق عن فعاليات "إكسبو دبي 2020" "في الاجتماع، ولأول مرة منذ تأسيس المجلس قبل 20 عاما، سنرفع أخيرا جدول أعمال خاص بالمرأة. أود أن أقول إن إكسبو دبي 2020 يستضيف عددا كبيرا من الفعاليات المخصصة لدور المرأة في الاقتصاد العالمي. لأول مرة في التاريخ، تم بناء جناح كامل مخصص للنساء. وقد تأثرت جدا لأن الإماراتيين خصصوا دورا مهما لمواطنينا (الروس) في هذا الجناح: أول صورة رأيتها هناك كانت صورة فالنتينا تيريشكوفا (أول رائدة فضاء في العالم روسية الجنسية)".
ونوهت غفيلافا: "بالمناسبة، بعد برنامج الأعمال في دبي، ينتظرنا حدث آخر مثير للاهتمام. بالنسبة للسيدات اللائي سيعملن في اجتماع المجلس، سينظم مجلس سيدات الأعمال الإماراتيات برنامجا ثقافيا. الفكرة رائعة: ستتمكن الوفود من التعرف على عمل زميلاتهن الإماراتيات في إطار غير رسمي، وستكون هناك فرصة لتقديم رائدات الأعمال من روسيا والدول العربية. وبعد ذلك سيتمكنون من إبرام مشاريع تجارية مشتركة والتعاون".
ولا يعتبر مجلس الأعمال منصة مستقلة للاجتماعات فحسب، بل يشمل أيضا جميع اللجان الحكومية الدولية الثنائية لروسيا والدول العربية. وقد نوهت رئيسة المجلس إلى الدول التي تعتبرها الأكثر تفاعلا.
الجناح الروسي لمعرض إكسبو 2020 في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2021
إكسبو 2020 دبي
تتارستان أول مشارك من روسيا في "إكسبو 2020 دبي"
1 أكتوبر 2021, 14:55 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала