https://arabic.sputniknews.com/20220616/مصر-تستضيف-الاجتماع-الأول-لمجلس-سيدات-الأعمال-1063706956.html
مصر تستضيف الاجتماع الأول لمجلس سيدات الأعمال
مصر تستضيف الاجتماع الأول لمجلس سيدات الأعمال
قالت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة منظمة "سيدات الأعمال" الروسية، تاتيانا غفيلافا، اليوم الخميس، إن الاجتماع القادم لمجلس الأعمال الروسي العربي... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T11:42+0000
2022-06-16T11:42+0000
2022-06-16T11:47+0000
روسيا
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وأضافت غفيلافا "سيأتي وفد كبير جدا من روسيا وسيهتم البرنامج بأكمله بالاقتصاد. كما سيتم مناقشة جدول أعمال المرأة".وتابعت غفيلافا "على الرغم من العقوبات المفروضة يواصل الشرق الأوسط دعم روسيا ولا يغلق بابا واحدا بل يفتحها على نطاق أوسع".يذكر أن غفيلافا قالت في وقت سابق عن فعاليات "إكسبو دبي 2020" "في الاجتماع، ولأول مرة منذ تأسيس المجلس قبل 20 عاما، سنرفع أخيرا جدول أعمال خاص بالمرأة. أود أن أقول إن إكسبو دبي 2020 يستضيف عددا كبيرا من الفعاليات المخصصة لدور المرأة في الاقتصاد العالمي. لأول مرة في التاريخ، تم بناء جناح كامل مخصص للنساء. وقد تأثرت جدا لأن الإماراتيين خصصوا دورا مهما لمواطنينا (الروس) في هذا الجناح: أول صورة رأيتها هناك كانت صورة فالنتينا تيريشكوفا (أول رائدة فضاء في العالم روسية الجنسية)".ونوهت غفيلافا: "بالمناسبة، بعد برنامج الأعمال في دبي، ينتظرنا حدث آخر مثير للاهتمام. بالنسبة للسيدات اللائي سيعملن في اجتماع المجلس، سينظم مجلس سيدات الأعمال الإماراتيات برنامجا ثقافيا. الفكرة رائعة: ستتمكن الوفود من التعرف على عمل زميلاتهن الإماراتيات في إطار غير رسمي، وستكون هناك فرصة لتقديم رائدات الأعمال من روسيا والدول العربية. وبعد ذلك سيتمكنون من إبرام مشاريع تجارية مشتركة والتعاون".ولا يعتبر مجلس الأعمال منصة مستقلة للاجتماعات فحسب، بل يشمل أيضا جميع اللجان الحكومية الدولية الثنائية لروسيا والدول العربية. وقد نوهت رئيسة المجلس إلى الدول التي تعتبرها الأكثر تفاعلا.
https://arabic.sputniknews.com/20211001/رئيس-جمهورية-تتارستان-الروسية-يشارك-في-مناقشة-ضمن-فعاليات-إكسبو-2020-دبي-1050314010.html
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روسيا, العالم العربي, مصر, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
مصر تستضيف الاجتماع الأول لمجلس سيدات الأعمال
11:42 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 11:47 GMT 16.06.2022) تابعنا عبر
قالت رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي، ورئيسة منظمة "سيدات الأعمال" الروسية، تاتيانا غفيلافا، اليوم الخميس، إن الاجتماع القادم لمجلس الأعمال الروسي العربي سيعقد في مصر، مشيرة إلى أن الموعد لم يحدد بعد، وبانتظار إعلانه من قبل الجانب المصري.
وأضافت غفيلافا "سيأتي وفد كبير جدا من روسيا وسيهتم البرنامج بأكمله بالاقتصاد. كما سيتم مناقشة جدول أعمال المرأة".
وتابعت غفيلافا "على الرغم من العقوبات المفروضة
يواصل الشرق الأوسط دعم روسيا ولا يغلق بابا واحدا بل يفتحها على نطاق أوسع".
يذكر أن غفيلافا قالت في وقت سابق عن فعاليات "إكسبو دبي 2020"
"في الاجتماع، ولأول مرة منذ تأسيس المجلس قبل 20 عاما، سنرفع أخيرا جدول أعمال خاص بالمرأة. أود أن أقول إن إكسبو دبي 2020 يستضيف عددا كبيرا من الفعاليات المخصصة لدور المرأة في الاقتصاد العالمي. لأول مرة في التاريخ، تم بناء جناح كامل مخصص للنساء. وقد تأثرت جدا لأن الإماراتيين خصصوا دورا مهما لمواطنينا (الروس) في هذا الجناح: أول صورة رأيتها هناك كانت صورة فالنتينا تيريشكوفا (أول رائدة فضاء في العالم روسية الجنسية)".
ونوهت غفيلافا
: "بالمناسبة، بعد برنامج الأعمال في دبي، ينتظرنا حدث آخر مثير للاهتمام. بالنسبة للسيدات اللائي سيعملن في اجتماع المجلس، سينظم مجلس سيدات الأعمال الإماراتيات برنامجا ثقافيا. الفكرة رائعة: ستتمكن الوفود من التعرف على عمل زميلاتهن الإماراتيات في إطار غير رسمي، وستكون هناك فرصة لتقديم رائدات الأعمال من روسيا والدول العربية. وبعد ذلك سيتمكنون من إبرام مشاريع تجارية مشتركة والتعاون".
ولا يعتبر مجلس الأعمال
منصة مستقلة للاجتماعات فحسب، بل يشمل أيضا جميع اللجان الحكومية الدولية الثنائية لروسيا والدول العربية. وقد نوهت رئيسة المجلس إلى الدول التي تعتبرها الأكثر تفاعلا.