https://arabic.sputniknews.com/20220616/مقارنة-بين-أسعار-البنزين-في-الدول-العربية-المغرب-الأغلى-وليبيا-الأرخص-1063732778.html
مقارنة بين أسعار البنزين في الدول العربية... المغرب الأغلى وليبيا الأرخص
مقارنة بين أسعار البنزين في الدول العربية... المغرب الأغلى وليبيا الأرخص
أثارت أسعار النفط الخام المرتفعة هذا العام ضغوطا تضخمية حادة في دول العالم، وباتت تؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين في جميع الدول تقريبا، لكن استشعار الضغوط... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T16:11+0000
2022-06-16T16:11+0000
2022-06-16T16:11+0000
العالم العربي
اقتصاد
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تعاظمت أسعار النفط مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس ضد اعتداءات كييف، وما أعقبها من عقوبات غربية طائشة كانت تهدف في البداية إلى تقويض الاقتصاد الروسي الذي أثبت صلابته بمرور الوقت.في غضون ذلك، وصل متوسط سعر البنزين في العالم إلى 1.44 دولار للتر، وعلى الصعيد العربي كانت الأسعار متباينة بشكل واضح من دولة لأخرى، فمثلا تصدرت المغرب قائمة أغلى أسعار البنزين في العالم العربي وجاءت ليبيا في ذيل التصنيف، بحسب بيانات موقع "غلوبال بترول برايسيس".وفيما يلي لأغلى أسعار البنزين في بعض الدول العربية بحلول يونيو/ حزيران 2022:1- المغرب 1.68 دولار2- الأردن 1.64 دولار3- لبنان 1.42 دولار4- السودان 1.26 دولار5- الإمارات 1.09 دولار6- تونس 0.75 دولار7- عمان 0.62 دولار7- السعودية 0.62 دولار8- قطر 0.57 دولار9- البحرين 0.53 دولار10- مصر 0.52 دولار11- العراق 0.51 دولار12- الكويت 0.34 دولار13- الجزائر 0.31 دولار14- سوريا 0.28 دولار15- ليبيا 0.03 دولار
https://arabic.sputniknews.com/20220615/بايدن-يهدد-شركات-النفط-بإجراءات-طارئة-ويؤكد-دخول-الاقتصاد-في-حالة-حرب-1063653556.html
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العالم العربي, اقتصاد
مقارنة بين أسعار البنزين في الدول العربية... المغرب الأغلى وليبيا الأرخص
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أثارت أسعار النفط الخام المرتفعة هذا العام ضغوطا تضخمية حادة في دول العالم، وباتت تؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطنين في جميع الدول تقريبا، لكن استشعار الضغوط المرتبطة بتكاليف الوقود كانت متباينة من مكان لآخر.
تعاظمت أسعار النفط مع بدء العملية العسكرية الروسية
الخاصة لحماية سكان دونباس ضد اعتداءات كييف، وما أعقبها من عقوبات غربية طائشة كانت تهدف في البداية إلى تقويض الاقتصاد الروسي الذي أثبت صلابته بمرور الوقت.
في غضون ذلك، وصل متوسط سعر البنزين في العالم إلى 1.44 دولار للتر، وعلى الصعيد العربي كانت الأسعار متباينة بشكل واضح من دولة لأخرى، فمثلا تصدرت المغرب قائمة أغلى أسعار البنزين في العالم العربي وجاءت ليبيا في ذيل التصنيف، بحسب بيانات موقع "غلوبال بترول برايسيس".
وفيما يلي لأغلى أسعار البنزين في بعض الدول العربية بحلول يونيو/ حزيران 2022: