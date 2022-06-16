https://arabic.sputniknews.com/20220616/من-روسيا-إلى-الشعب-السوري-الفولكلور-الروسي-يلون-أوبرا-دمشق-1063743239.html

"من روسيا إلى الشعب السوري".. الفولكلور الروسي يلون أوبرا دمشق

"من روسيا إلى الشعب السوري".. الفولكلور الروسي يلون أوبرا دمشق

عبر لوحات راقصة تضج بالحياة والفرح، شاركت فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي في حفل موسيقي راقص تضمن مجموعة من الرقصات الفلكلورية الروسية كتحية للشعب السوري،... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T20:06+0000

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وعن الحفل الفني الذي أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين، قالت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح، في تصريح لـ "سبوتنيك": كان غني بالفعاليات وكنا نتمنى أن تكون فرقة (الكرملين) الروسية حاضرة في هذه الحفلة، ولكن الصعوبات.. وما حل بمطار دمشق الدولي، منع تواجدها معنا على أمل أن تقام حفلة لهم قريباً.وأشارت الوزير مشوح إلى "أهمية المساعي المشتركة مع الدولة الصديقة روسيا الاتحادية، من حيث تشجيعها لكل ما ينطوي على إحياء التراث والثقافة، وبأنّ الشراكة ما بين البلدين مستمرة لإحلال السلم في بلدنا سوريا، مع مدّ جسور الثقافة المتنوعة والمتبادلة بين البلدين".وأضافت مشوح أن الرقصات التي أدتها الفرقة الروسية التراثية للرقص تعطي فكرة عن التراث الروسي في الأعراس والكرنفالات وأفراح الأعياد والأفراح الشعبية الفلكلورية في روسيا وتميزت بارتداء الراقصين للزي الشعبي التراثي ورقصات الفروسية والسلاح الأبيض، مشيرة إلى أن الحفل عبارة عن هدية للشعب السوري.واستُهل الحفل الفني بعروض للفرقة التقليدية الروسية (رازدولي) بقيادة الفنانة، ناتاليا ماروزافا، تخللها مجموعة أغان جماعية راقصة من التراث الروسي.من جهتها، أشارت مديرة إدارة رئاسة الدولة الروسية وممثلة عن الرئيس بوتين، أولينا أولغا، في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى ما تم العمل عليه خلال الأيام الأربعة من مؤتمر عودة اللاجئين وعن العديد من الاتفاقيات والاجتماعات التي عقدت بهدف تسهيل عودة هؤلاء إلى بلدهم سوريا.وعلى هامش الحفل الذي شهد تفاعلا استثنائيا من قبل الجمهور، نوهت أولغا "بالروابط الثقافية المشتركة بين الشعبين الروسي والسوري"، مؤكدة أن "هذه الحفلات تؤدي إلى زيادة التبادل الثقافي بين البلدين، ونحن نقول من روسيا تحية إلى الشعب السوري".وأجمع الحضور على أنه، وبالرغم من غياب فرقة "الكرملين" عن الحفل نتيجة الظروف القاهرة، إلا أنه يبقى واحدا من أجمل العروض الروسية التي شهدتها سوريا منذ وقت طويل.

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