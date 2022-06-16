"من روسيا إلى الشعب السوري".. الفولكلور الروسي يلون أوبرا دمشق
20:06 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 20:18 GMT 16.06.2022)
© Sputnik . Mohammad Damourحفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
© Sputnik . Mohammad Damour
عبر لوحات راقصة تضج بالحياة والفرح، شاركت فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي في حفل موسيقي راقص تضمن مجموعة من الرقصات الفلكلورية الروسية كتحية للشعب السوري، استضافه خشبة مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون بدمشق، تحت شعار "من روسيا إلى الشعب السوري".
وعن الحفل الفني الذي أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين، قالت وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح، في تصريح لـ "سبوتنيك": كان غني بالفعاليات وكنا نتمنى أن تكون فرقة (الكرملين) الروسية حاضرة في هذه الحفلة، ولكن الصعوبات.. وما حل بمطار دمشق الدولي، منع تواجدها معنا على أمل أن تقام حفلة لهم قريباً.
وأشارت الوزير مشوح إلى "أهمية المساعي المشتركة مع الدولة الصديقة روسيا الاتحادية، من حيث تشجيعها لكل ما ينطوي على إحياء التراث والثقافة، وبأنّ الشراكة ما بين البلدين مستمرة لإحلال السلم في بلدنا سوريا، مع مدّ جسور الثقافة المتنوعة والمتبادلة بين البلدين".
© Sputnik . Mohammad Damourحفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
© Sputnik . Mohammad Damour
وأضافت مشوح أن الرقصات التي أدتها الفرقة الروسية التراثية للرقص تعطي فكرة عن التراث الروسي في الأعراس والكرنفالات وأفراح الأعياد والأفراح الشعبية الفلكلورية في روسيا وتميزت بارتداء الراقصين للزي الشعبي التراثي ورقصات الفروسية والسلاح الأبيض، مشيرة إلى أن الحفل عبارة عن هدية للشعب السوري.
© Sputnik . Mohammad Damourحفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
© Sputnik . Mohammad Damour
وكشفت وزيرة الثقافة السورية في حديثها لـ "سبوتنيك" عن "توقيع العديد من الاتفاقيات الثقافية والعلمية مع الجانب الروسي خلال المؤتمر، منها اتفاقيات خاصة لتبادل الوثائق التاريخية والعلمية، إضافة لإعادة ترميم قوس النصر في تدمر"، موضحة أن "المرحلة الأولى من الترميم انتهت بالفعل بفضل مساندة الحليف الروسي، وسنبدأ بالمرحلة الثانية قريباً ليعود القوس إلى وضعه التاريخي كما قبل الحرب".
© Sputnik . Mohammad Damourحفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
© Sputnik . Mohammad Damour
واستُهل الحفل الفني بعروض للفرقة التقليدية الروسية (رازدولي) بقيادة الفنانة، ناتاليا ماروزافا، تخللها مجموعة أغان جماعية راقصة من التراث الروسي.
من جهتها، أشارت مديرة إدارة رئاسة الدولة الروسية وممثلة عن الرئيس بوتين، أولينا أولغا، في تصريح لـ "سبوتنيك" إلى ما تم العمل عليه خلال الأيام الأربعة من مؤتمر عودة اللاجئين وعن العديد من الاتفاقيات والاجتماعات التي عقدت بهدف تسهيل عودة هؤلاء إلى بلدهم سوريا.
© Sputnik . Mohammad Damourحفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
© Sputnik . Mohammad Damour
وبينت أولغا أن "الحفل الفني جاء على هامش أعمال الاجتماع الرابع السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين"، لافتة إلى أن الكورال يعكس حقيقة التراث الشعبي الروسي والحياة اليومية للسكان، وقصص الحب وغيرها من خلال اللباس الفلكلوري، الذي تنوع خلال العرض وكلمات الأغاني".
© Sputnik . Mohammad Damourحفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
© Sputnik . Mohammad Damour
وعلى هامش الحفل الذي شهد تفاعلا استثنائيا من قبل الجمهور، نوهت أولغا "بالروابط الثقافية المشتركة بين الشعبين الروسي والسوري"، مؤكدة أن "هذه الحفلات تؤدي إلى زيادة التبادل الثقافي بين البلدين، ونحن نقول من روسيا تحية إلى الشعب السوري".
© Sputnik . Mohammad Damourحفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
1/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
© Sputnik . Mohammad Damourحفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
2/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
© Sputnik . Mohammad Damourحفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
3/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
© Sputnik . Mohammad Damourحفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
4/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
© Sputnik . Mohammad Damourحفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
5/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
© Sputnik . Mohammad Damourحفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
6/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
© Sputnik . Mohammad Damourحفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
7/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
© Sputnik . Mohammad Damourحفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
8/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
© Sputnik . Mohammad Damourحفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
9/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
© Sputnik . Mohammad Damourحفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
10/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
1/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
2/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
3/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
4/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
5/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
6/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
7/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
8/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
9/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
10/10
© Sputnik . Mohammad Damour
حفل فني أقيم بنهاية أعمال للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين بمشاركة فرقة الكورال الوطني الروسي الشعبي
وأجمع الحضور على أنه، وبالرغم من غياب فرقة "الكرملين" عن الحفل نتيجة الظروف القاهرة، إلا أنه يبقى واحدا من أجمل العروض الروسية التي شهدتها سوريا منذ وقت طويل.