https://arabic.sputniknews.com/20220616/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-يلتقي-وزير-الطاقة-السعودي-على-هامش-منتدى-بطرسبرغ-الاقتصادي-1063708439.html
نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي وزير الطاقة السعودي على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي
نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي وزير الطاقة السعودي على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اجتماعا مع وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، على هامش فعاليات منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، بنسخته... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T12:00+0000
2022-06-16T12:00+0000
2022-06-16T12:00+0000
روسيا
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
السعودية
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وناقش الطرفان مختلف قضايا التعاون الثنائي بين روسيا والسعودية، خصوصا الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في سوق النفط.من جانبه أشار الوزير السعودي في حديثه للصحفيين إلى وجود موقف إيجابي في علاقات المملكة مع روسيا.وكان حاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/وزير-الطاقة-السعودي-روسيا-تساهم-بـ10-من-الاستهلاك-العالمي-ولا-يجب-أن-تتأثر-الإمدادات-1060598568.html
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روسيا, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, السعودية
نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي وزير الطاقة السعودي على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي
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عقد نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اجتماعا مع وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، على هامش فعاليات منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، بنسخته الخامسة والعشرين.
وناقش الطرفان مختلف قضايا التعاون الثنائي بين روسيا والسعودية، خصوصا الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في سوق النفط.
من جانبه أشار الوزير السعودي في حديثه للصحفيين إلى وجود موقف إيجابي في علاقات المملكة مع روسيا.
وكان حاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق
، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.
يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.