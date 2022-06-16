عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220616/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-يلتقي-وزير-الطاقة-السعودي-على-هامش-منتدى-بطرسبرغ-الاقتصادي-1063708439.html
نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي وزير الطاقة السعودي على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي
نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي وزير الطاقة السعودي على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اجتماعا مع وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، على هامش فعاليات منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، بنسخته... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T12:00+0000
2022-06-16T12:00+0000
روسيا
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1063684622_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_b2a7c34a041aa80bbcb4f0db6510b3ca.jpg
وناقش الطرفان مختلف قضايا التعاون الثنائي بين روسيا والسعودية، خصوصا الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في سوق النفط.من جانبه أشار الوزير السعودي في حديثه للصحفيين إلى وجود موقف إيجابي في علاقات المملكة مع روسيا.وكان حاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/وزير-الطاقة-السعودي-روسيا-تساهم-بـ10-من-الاستهلاك-العالمي-ولا-يجب-أن-تتأثر-الإمدادات-1060598568.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1063684622_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_a3908159805077fc3f34b47de08f1735.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, السعودية

نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي وزير الطاقة السعودي على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي

12:00 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / Olga Maltsevaمشاركون في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، يونيو 15 عام 2022
مشاركون في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، يونيو 15 عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / Olga Maltseva
تابعنا عبرTelegram
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اجتماعا مع وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، على هامش فعاليات منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، بنسخته الخامسة والعشرين.
وناقش الطرفان مختلف قضايا التعاون الثنائي بين روسيا والسعودية، خصوصا الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في سوق النفط.
من جانبه أشار الوزير السعودي في حديثه للصحفيين إلى وجود موقف إيجابي في علاقات المملكة مع روسيا.
وكان حاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.
يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، 12 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
وزير الطاقة السعودي: روسيا تساهم بـ10% من الاستهلاك العالمي ولا يجب أن تتأثر الإمدادات
29 مارس, 09:16 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала