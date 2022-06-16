https://arabic.sputniknews.com/20220616/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-يلتقي-وزير-الطاقة-السعودي-على-هامش-منتدى-بطرسبرغ-الاقتصادي-1063708439.html

نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي وزير الطاقة السعودي على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي

نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي وزير الطاقة السعودي على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اجتماعا مع وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، على هامش فعاليات منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، بنسخته... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T12:00+0000

2022-06-16T12:00+0000

2022-06-16T12:00+0000

روسيا

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

السعودية

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وناقش الطرفان مختلف قضايا التعاون الثنائي بين روسيا والسعودية، خصوصا الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في سوق النفط.من جانبه أشار الوزير السعودي في حديثه للصحفيين إلى وجود موقف إيجابي في علاقات المملكة مع روسيا.وكان حاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.

https://arabic.sputniknews.com/20220329/وزير-الطاقة-السعودي-روسيا-تساهم-بـ10-من-الاستهلاك-العالمي-ولا-يجب-أن-تتأثر-الإمدادات-1060598568.html

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روسيا, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, السعودية