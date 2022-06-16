https://arabic.sputniknews.com/20220616/نائب-رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-يعلن-عن-تقدم-في-مباحثات-ترسيم-الحدود-1063708951.html
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن عن تقدم في مباحثات ترسيم الحدود
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن عن تقدم في مباحثات ترسيم الحدود
قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، إن موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وصل إلى مرحلة حساسة كاشفا عن وجود تقدم في النقاش حول تلك المسألة. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T12:07+0000
2022-06-16T12:07+0000
2022-06-16T12:07+0000
لبنان
العالم العربي
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وقال بوصعب في تصريحات لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر قناة "إل بي سي" إن الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين زار بيروت واستمع إلى الطرف اللبناني وقال إنه سيذهب إلى الطرف الآخر ويعود خلال أسبوع أو 10 أيام.وأوضح رئيس مجلس النواب اللبناني إن ما طرح من الجانب اللبناني أمام هوكشتاين زاد من قوة موقف لبنان، مشيرا إلى أن الأخطاء تحصل وكان هناك عدم تنسيق سابقا لكن الموضوع اختلف اليوم وعلى اللبنانيين أن يتأكدوا أن لا أحد من المسؤولين سيفرط بحقوق لبنان.وأعرب بوصعب عن تفاؤله بوجود أمل بشأن الوصول إلى نتيجة في ملف ترسيم الحدود، مشددا على أن خيار الحرب لا مصلحة للبنان فيه ولا لإسرائيل.وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عما دار في اللقاء بين الرئيس اللبناني، ميشال عون، والمبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين، وبحسب تصريحات نقلها موقع النشرة كشف بري أن الرئيس ميشال عون أبلغ هوكشتاين، بما تم التوافق عليه لبنانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن عن تقدم في مباحثات ترسيم الحدود
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قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، إن موضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وصل إلى مرحلة حساسة كاشفا عن وجود تقدم في النقاش حول تلك المسألة.
وقال بوصعب في تصريحات لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر قناة "إل بي سي
" إن الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين زار بيروت واستمع إلى الطرف اللبناني وقال إنه سيذهب إلى الطرف الآخر ويعود خلال أسبوع أو 10 أيام.
وأوضح رئيس مجلس النواب اللبناني إن ما طرح من الجانب اللبناني أمام هوكشتاين زاد من قوة موقف لبنان، مشيرا إلى أن الأخطاء تحصل وكان هناك عدم تنسيق سابقا لكن الموضوع اختلف اليوم وعلى اللبنانيين أن يتأكدوا أن لا أحد من المسؤولين سيفرط بحقوق لبنان.
وأعرب بوصعب عن تفاؤله بوجود أمل بشأن الوصول إلى نتيجة في ملف ترسيم الحدود، مشددا على أن خيار الحرب لا مصلحة للبنان فيه ولا لإسرائيل.
وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عما دار في اللقاء بين الرئيس اللبناني، ميشال عون، والمبعوث الأمريكي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين، وبحسب تصريحات نقلها موقع النشرة
كشف بري أن الرئيس ميشال عون أبلغ هوكشتاين، بما تم التوافق عليه لبنانيا.