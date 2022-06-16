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نتنياهو: لا لدولة فلسطينية
نتنياهو: لا لدولة فلسطينية
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الخميس، "لا لإقامة دولة فلسطينية". 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T13:12+0000
2022-06-16T13:12+0000
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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن هناك إجابات أو ردود واضحة حيال ما يقدمه نفتالي بينيت، رئيس الحكومة الحالي، تجاه الفلسطينيين.وجاء تصريح نتنياهو تعليقا على خبر نشره الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، والذي يفيد بأن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل اتخاذ خطوات جديدة بشأن الفلسطينيين قبيل زيارة الرئيس جو بايدن المقررة للبلاد الشهر المقبل.وأكد أن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل اتخاذ خطوات إيجابية وبناءة تجاه الفلسطينيين، على رأسها الموافقة على وجود رمزي لمسؤولي السلطة الفلسطينية عند جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، بدعوى أن هذا المعبر الحدودي يخدم الفلسطينيين بشكل أساسي.وكان بينيت قد أرجأ هدم منزل فلسطيني بدعوى مشاركته في عملية "إرهابية" ضد مواطنين إسرائيليين، وهو ما علق عليه نتنياهو، رئيس المعارضة الإسرائيلي الحالي، بأنه لطالما عارض مثل هذه الخطوات أو المطالب الفلسطينية المشابهة.وقال نتنياهو: "يجب أن تكون الإجابة حادة وواضحة: لا.. لا لدولة فلسطينية.. لا لتقديم تنازلات.. لا للخضوع".
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

نتنياهو: لا لدولة فلسطينية

13:12 GMT 16.06.2022
© AP Photo / Ariel Schalitانتخابات الكنيست الإسرائيلي - رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 24 مارس 2021
انتخابات الكنيست الإسرائيلي - رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 24 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الخميس، "لا لإقامة دولة فلسطينية".
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن هناك إجابات أو ردود واضحة حيال ما يقدمه نفتالي بينيت، رئيس الحكومة الحالي، تجاه الفلسطينيين.
وجاء تصريح نتنياهو تعليقا على خبر نشره الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، والذي يفيد بأن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل اتخاذ خطوات جديدة بشأن الفلسطينيين قبيل زيارة الرئيس جو بايدن المقررة للبلاد الشهر المقبل.
وأكد أن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل اتخاذ خطوات إيجابية وبناءة تجاه الفلسطينيين، على رأسها الموافقة على وجود رمزي لمسؤولي السلطة الفلسطينية عند جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، بدعوى أن هذا المعبر الحدودي يخدم الفلسطينيين بشكل أساسي.
وكان بينيت قد أرجأ هدم منزل فلسطيني بدعوى مشاركته في عملية "إرهابية" ضد مواطنين إسرائيليين، وهو ما علق عليه نتنياهو، رئيس المعارضة الإسرائيلي الحالي، بأنه لطالما عارض مثل هذه الخطوات أو المطالب الفلسطينية المشابهة.
وقال نتنياهو: "يجب أن تكون الإجابة حادة وواضحة: لا.. لا لدولة فلسطينية.. لا لتقديم تنازلات.. لا للخضوع".
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