https://arabic.sputniknews.com/20220616/نتنياهو-لا-لدولة-فلسطينية-1063716187.html
نتنياهو: لا لدولة فلسطينية
نتنياهو: لا لدولة فلسطينية
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الخميس، "لا لإقامة دولة فلسطينية". 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T13:12+0000
2022-06-16T13:12+0000
2022-06-16T13:12+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1048524108_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_787788a93d404e32a94576384fa00cf7.jpg
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن هناك إجابات أو ردود واضحة حيال ما يقدمه نفتالي بينيت، رئيس الحكومة الحالي، تجاه الفلسطينيين.وجاء تصريح نتنياهو تعليقا على خبر نشره الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، والذي يفيد بأن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل اتخاذ خطوات جديدة بشأن الفلسطينيين قبيل زيارة الرئيس جو بايدن المقررة للبلاد الشهر المقبل.وأكد أن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل اتخاذ خطوات إيجابية وبناءة تجاه الفلسطينيين، على رأسها الموافقة على وجود رمزي لمسؤولي السلطة الفلسطينية عند جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، بدعوى أن هذا المعبر الحدودي يخدم الفلسطينيين بشكل أساسي.وكان بينيت قد أرجأ هدم منزل فلسطيني بدعوى مشاركته في عملية "إرهابية" ضد مواطنين إسرائيليين، وهو ما علق عليه نتنياهو، رئيس المعارضة الإسرائيلي الحالي، بأنه لطالما عارض مثل هذه الخطوات أو المطالب الفلسطينية المشابهة.وقال نتنياهو: "يجب أن تكون الإجابة حادة وواضحة: لا.. لا لدولة فلسطينية.. لا لتقديم تنازلات.. لا للخضوع".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1048524108_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_27980beec41094f2e2853421ad8bf9a6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
نتنياهو: لا لدولة فلسطينية
تابعنا عبر
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الخميس، "لا لإقامة دولة فلسطينية".
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن هناك إجابات أو ردود واضحة حيال ما يقدمه نفتالي بينيت، رئيس الحكومة الحالي، تجاه الفلسطينيين.
وجاء تصريح نتنياهو تعليقا على خبر نشره الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، والذي يفيد بأن الإدارة الأمريكية
طلبت من إسرائيل اتخاذ خطوات جديدة بشأن الفلسطينيين قبيل زيارة الرئيس جو بايدن المقررة للبلاد الشهر المقبل.
وأكد أن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل
اتخاذ خطوات إيجابية وبناءة تجاه الفلسطينيين، على رأسها الموافقة على وجود رمزي لمسؤولي السلطة الفلسطينية عند جسر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، بدعوى أن هذا المعبر الحدودي يخدم الفلسطينيين بشكل أساسي.
وكان بينيت قد أرجأ هدم منزل فلسطيني بدعوى مشاركته في عملية "إرهابية" ضد مواطنين إسرائيليين، وهو ما علق عليه نتنياهو، رئيس المعارضة الإسرائيلي الحالي، بأنه لطالما عارض مثل هذه الخطوات أو المطالب الفلسطينية المشابهة.
وقال نتنياهو: "يجب أن تكون الإجابة حادة وواضحة: لا.. لا لدولة فلسطينية.. لا لتقديم تنازلات.. لا للخضوع".