https://arabic.sputniknews.com/20220616/نوفاك-غالبية-مستوردي-الغاز-الروسي-في-أوروبا-تحولوا-إلى-نظام-الدفع-بالروبل--1063710484.html

نوفاك: غالبية مستوردي الغاز الروسي في أوروبا تحولوا إلى نظام الدفع بالروبل

نوفاك: غالبية مستوردي الغاز الروسي في أوروبا تحولوا إلى نظام الدفع بالروبل

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن غالبية عملاء شركة "غازبروم" في أوروبا تحولوا إلى نظام الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي، وهو ما... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T12:37+0000

2022-06-16T12:37+0000

2022-06-16T12:37+0000

روسيا

اقتصاد

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وقال نوفاك خلال فعاليات منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "من أبدوا رغبتهم في التحول [إلى نظام الدفع بالروبل] تحولوا بالفعل، أعتقد أن النسبة تقدر بـ90-95 بالمئة من إجمالي حجم الاستهلاك".يذكر أنه في 23 آذار/مارس، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا، إلى الروبل، من أجل التخلي عن استخدام الدولار واليورو في الحسابات. ثم وقع بوتين مرسوما بهذا الشأن، قائلا إنه إذا لم تدفع الدول "غير الصديقة" بالروبل اعتبارًا من الأول من نيسان / أبريل، فإن روسيا ستعتبر هذا عدم وفاء بالتزامات عقود الغاز، وستوقف ضخه.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/نوفاك-قرار-أوبك-بزيادة-إنتاج-النفط-بمقدار-648-ألف-برميل-سيوازن-سوق-النفط-1063000034.html

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روسيا, اقتصاد