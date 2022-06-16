https://arabic.sputniknews.com/20220616/هاكرز-يعلن-اختراق-شبكة-الكهرباء-الإسرائيلية-ويحذر-قريبا-سوف-تغرقون-في-الظلام-1063696408.html
هاكرز يعلن اختراق شبكة الكهرباء الإسرائيلية.. ويحذر: "قريبا سوف تغرقون في الظلام"
هاكرز يعلن اختراق شبكة الكهرباء الإسرائيلية.. ويحذر: "قريبا سوف تغرقون في الظلام"
أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية "هاكرز" تدعى "عصا موسى" اختراق شبكة كهرباء إسرائيل، ونشرت مقطعا مصورا للعملية في ملف مضغوط باللغتين الإنجليزية والعبرية. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T09:36+0000
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وقالت المجموعة مساء أمس الأربعاء، إن "هذه مجرد بداية، من الآن فصاعداً، ستوجه إليكم صدمات لا يمكن تداركها، سوف نعاقبكم"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".وأضافت المجموعة: "الهدف واضح ومحدد ودقيق، هذا ليس سوى جزء صغير من سيطرتنا على شبكة الكهرباء لديكم.. قريبا سوف تغرقون في الظلام".ونشرت المجموعة سابقا في رسالة باللغتين العبرية والإنجليزية بعنوان "نحن نرى بأعينكم": "نحن نراقبكم منذ سنوات، في كل لحظة وفي كل خطوة.. هذا جزء فقط من مراقبتنا لأنشطتكم من خلال وصولنا إلى كاميرات الدوائر المغلقة.. قلنا إننا سوف نستهدفكم، لا يمكنكم تخيل ذلك".وأشارت الوكالة إلى أن المجموعة سبق لها واخترقت كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في شوارع إسرائيل، وكاميرات شركات للأسلحة التابعة لإسرائيل، ومن خلال مهاجمتها لخوادم المعلومات الخاصة بشركات إسرائيلية قامت باختراق ونشر الوثائق التي تم الحصول عليها مثل بطاقات الهوية وأوراق مكاتب المحامين وشيكات وتقارير مالية وغيرها.ولفتت الوكالة إلى أنه من بين الاختراقات التي نفذتها مجموعة القرصنة كانت لكاميرات شركة رافائيل التي تنشط في إنتاج الأسلحة العسكرية للجيش الإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/الجيش-الإسرائيلي-اعتراض-طائرة-مسيرة-في-سماء-النقب-بعد-اختراقها-الأجواء-الإسرائيلية-1062964849.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران
هاكرز يعلن اختراق شبكة الكهرباء الإسرائيلية.. ويحذر: "قريبا سوف تغرقون في الظلام"
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أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية "هاكرز" تدعى "عصا موسى" اختراق شبكة كهرباء إسرائيل، ونشرت مقطعا مصورا للعملية في ملف مضغوط باللغتين الإنجليزية والعبرية.
وقالت المجموعة مساء أمس الأربعاء، إن "هذه مجرد بداية، من الآن فصاعداً، ستوجه إليكم صدمات لا يمكن تداركها، سوف نعاقبكم"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"
.
وأضافت المجموعة: "الهدف واضح ومحدد ودقيق، هذا ليس سوى جزء صغير من سيطرتنا على شبكة الكهرباء لديكم.. قريبا سوف تغرقون في الظلام".
ونشرت المجموعة سابقا في رسالة باللغتين العبرية والإنجليزية بعنوان "نحن نرى بأعينكم": "نحن نراقبكم منذ سنوات، في كل لحظة وفي كل خطوة.. هذا جزء فقط من مراقبتنا لأنشطتكم من خلال وصولنا إلى كاميرات الدوائر المغلقة.. قلنا إننا سوف نستهدفكم، لا يمكنكم تخيل ذلك".
وأشارت الوكالة إلى أن المجموعة سبق لها واخترقت كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في شوارع إسرائيل، وكاميرات شركات للأسلحة التابعة لإسرائيل، ومن خلال مهاجمتها لخوادم المعلومات الخاصة بشركات إسرائيلية قامت باختراق ونشر الوثائق التي تم الحصول عليها مثل بطاقات الهوية وأوراق مكاتب المحامين وشيكات وتقارير مالية وغيرها.
ولفتت الوكالة إلى أنه من بين الاختراقات التي نفذتها مجموعة القرصنة كانت لكاميرات شركة رافائيل التي تنشط في إنتاج الأسلحة العسكرية للجيش الإسرائيلي.