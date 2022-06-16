https://arabic.sputniknews.com/20220616/واشنطن-بعض-الحلفاء-على-وشك-استنفاد-الأسلحة-التي-يمكنهم-تقديمها-إلى-أوكرانيا-1063678451.html

واشنطن: بعض الحلفاء على وشك استنفاد الأسلحة التي يمكنهم تقديمها إلى أوكرانيا

واشنطن: بعض الحلفاء على وشك استنفاد الأسلحة التي يمكنهم تقديمها إلى أوكرانيا

قالت السفيرة الأمريكية لدى الناتو، جوليان سميث، الأربعاء، إن بعض حلفاء الناتو على وشك استنفاد كمية الأسلحة والمساعدات الأمنية التي يمكنهم تقديمها إلى أوكرانيا... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T00:34+0000

2022-06-16T00:34+0000

2022-06-16T00:34+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت سميث خلال حلقة نقاش افتراضية مع مركز أبحاث الأمن الأمريكي الجديد: "لقد قدمت بعض الدول كل ما لديها على الإطلاق".وأضافت: "لقد تحدثوا ببطء مع مرور الوقت، مُثيرين مخاوف بشأن البدء في الوصول إلى قاع المخزون".ولفتت سميث إلى أن الولايات المتحدة وشركائها في الناتو يتلقون قائمة متغيرة من طلبات المساعدة الأمنية من كييف بشكل يومي تقريبا.وأوضحت سميث إن العملية صعبة حيث تعيد بعض الدول تقييم ما يمكن أن تقدمه أكثر بعد أن قدمت بالفعل كمية هائلة من المعدات في الأسابيع والأشهر الأخيرة.وشاركت ما يقرب من 50 دولة، بما في ذلك شركاء الناتو، في الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في وقت سابق من يوم الأربعاء لتقييم المساعدة الأمنية الإضافية التي يمكن أن تقدمها لأوكرانيا على المدى القصير والطويل.وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة مليار دولار إلى أوكرانيا ستشمل ذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "MLRS" الموجهة و18 مدافع هاوتزر أخرى و36 ألف طلقة من ذخيرة المدفعية ونظامين إضافيين للصواريخ المضادة للسفن "هاربون".

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