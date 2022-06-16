وزيرة الدفاع الكندية: سنوفر لأوكرانيا مدفعية ثقيلة وقذائف هاون
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كشفت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا آناند، عن نية بلادها إرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا، بما فيها المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.
ووفقا لتصريحات نشرتها آناند عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن أكثر من 45 دولة اجتمعت أمس لمناقشة المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية.
Today, over 45 countries came together to discuss further military support for Ukraine at the Ukraine Defense Contact Group meeting, hosted by @SecDef Lloyd J. Austin III.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) June 15, 2022
I announced that Canada will donate $9 million worth of M777 howitzer replacement barrels to Ukraine. pic.twitter.com/84dqbaKrab
وقالت إن بلادها أعلنت خلال الاجتماع أنها ستزود أوكرانيا بمعدات مدفعية ثقيلة إضافية، بما في ذلك البراميل البديلة وقذائف المدفعية لمدافع الهاوتزر M777، التي أرسلتها أوتاوا إلى كييف في أبريل.
وكانت وزيرة الدفاع الكندية قد أعلنت قبل بضعة أسابيع عن تقديم مساعدة عسكرية على المدى القصير والطويل، مؤكدة أنها ستوفر البراميل لمدافع M777، بالإضافة إلى مدفعية 155.
As Ukraine fights to defend its territory, heavy artillery is crucial on the battlefield.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) June 15, 2022
To meet this need, Canada has now donated M777 howitzers, committed over 20,000 rounds of compatible 155 mm artillery ammunition and trained Ukrainian Forces in the use of this equipment. pic.twitter.com/yIAvwwgqNj
يشار إلى أن روسيا كانت قد بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في الـ 24 من فبراير/ شباط، وذلك استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.
وردت الدول الغربية، بما في ذلك كندا وحلفاؤها بفرض عقوبات شاملة على روسيا مع تعزيز دعمهم العسكري لأوكرانيا.
وحتى الآن، أرسلت أوتاوا أربعة مدافع هاوتزر M777 من مخزونها الخاص وحوالي 20000 قذيفة إلى كييف، وتخطط لإرسال أكثر من 100000 قذيفة أخرى، كما تواصل كندا تدريب القوات الأوكرانية على استخدام هذه المعدات.