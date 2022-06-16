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وزيرة الدفاع الكندية: سنوفر لأوكرانيا مدفعية ثقيلة وقذائف هاون
وزيرة الدفاع الكندية: سنوفر لأوكرانيا مدفعية ثقيلة وقذائف هاون
كشفت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا آناند، عن نية بلادها إرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا، بما فيها المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T09:23+0000
2022-06-16T09:23+0000
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ووفقا لتصريحات نشرتها آناند عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن أكثر من 45 دولة اجتمعت أمس لمناقشة المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية.وقالت إن بلادها أعلنت خلال الاجتماع أنها ستزود أوكرانيا بمعدات مدفعية ثقيلة إضافية، بما في ذلك البراميل البديلة وقذائف المدفعية لمدافع الهاوتزر M777، التي أرسلتها أوتاوا إلى كييف في أبريل.وكانت وزيرة الدفاع الكندية قد أعلنت قبل بضعة أسابيع عن تقديم مساعدة عسكرية على المدى القصير والطويل، مؤكدة أنها ستوفر البراميل لمدافع M777، بالإضافة إلى مدفعية 155.يشار إلى أن روسيا كانت قد بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في الـ 24 من فبراير/ شباط، وذلك استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.وحتى الآن، أرسلت أوتاوا أربعة مدافع هاوتزر M777 من مخزونها الخاص وحوالي 20000 قذيفة إلى كييف، وتخطط لإرسال أكثر من 100000 قذيفة أخرى، كما تواصل كندا تدريب القوات الأوكرانية على استخدام هذه المعدات.
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أخبار أوكرانيا, أخبار كندا, روسيا

وزيرة الدفاع الكندية: سنوفر لأوكرانيا مدفعية ثقيلة وقذائف هاون

09:23 GMT 16.06.2022
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هاون - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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كشفت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا آناند، عن نية بلادها إرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا، بما فيها المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون.
ووفقا لتصريحات نشرتها آناند عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن أكثر من 45 دولة اجتمعت أمس لمناقشة المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية.
وقالت إن بلادها أعلنت خلال الاجتماع أنها ستزود أوكرانيا بمعدات مدفعية ثقيلة إضافية، بما في ذلك البراميل البديلة وقذائف المدفعية لمدافع الهاوتزر M777، التي أرسلتها أوتاوا إلى كييف في أبريل.
وكانت وزيرة الدفاع الكندية قد أعلنت قبل بضعة أسابيع عن تقديم مساعدة عسكرية على المدى القصير والطويل، مؤكدة أنها ستوفر البراميل لمدافع M777، بالإضافة إلى مدفعية 155.
يشار إلى أن روسيا كانت قد بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في الـ 24 من فبراير/ شباط، وذلك استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين.

وردت الدول الغربية، بما في ذلك كندا وحلفاؤها بفرض عقوبات شاملة على روسيا مع تعزيز دعمهم العسكري لأوكرانيا.

وحتى الآن، أرسلت أوتاوا أربعة مدافع هاوتزر M777 من مخزونها الخاص وحوالي 20000 قذيفة إلى كييف، وتخطط لإرسال أكثر من 100000 قذيفة أخرى، كما تواصل كندا تدريب القوات الأوكرانية على استخدام هذه المعدات.
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