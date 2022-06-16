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https://arabic.sputniknews.com/20220616/وزيرة-الصناعة-المصرية-من-منتدى-سانت-بطرسبورغ-حريصون-على-المشاركة-ونرحب-بكل-الاستثمارات-في-بلادنا-1063706603.html
وزيرة الصناعة المصرية من منتدى سانت بطرسبورغ: حريصون على المشاركة ونرحب بكل الاستثمارات في بلادنا
وزيرة الصناعة المصرية من منتدى سانت بطرسبورغ: حريصون على المشاركة ونرحب بكل الاستثمارات في بلادنا
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الخميس، حرص بلادها على المشاركة الدائمة في منتدى سانت بطرسبورغ الروسي. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T11:37+0000
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وذكرت جامع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن هناك أهمية مصرية واضحة للمشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادى الدولي لهذا اليوم، موضحة أن المشاركة المصرية لهذا العام تأتي بشكل مختلف، حيث أن الوفد المصري هو ضيف شرف، وهو ما يتزامن مع اليوبيل الفضي لمدينة سان بطرسبورغ الروسية.وأفادت نيفين جامع بأن الحكومة المصرية حريصة، دوما، على المشاركة بجناح يعكس الهوية المصرية، ويجذب الحضور للإطلاع على فرص الاستثمار في مصر وعلى المشروعات القومية التي تميزت بها بلادها خلال السنوات الماضية، باعتبار أن مصر بيئة جاذبة وممتازة للاستثمار فيها.وحول المشروعات المهمة التي ترغب فيها مصر للاستثمار على أراضيها، أوضحت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع، أن بلادها ترحب بأي مشروعات أو قطاعات صناعية، ولكن هناك اهتمام أولي بمشروعات الطاقة والطاقة الخضراء، ولكن مصر ترحب بكل المشروعات.افتتح منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أمس الأربعاء، دورته الــ25 بمشاركة أكثر من 120 دولة، منها دول عربية، وهي مصر، سوريا والإمارات العربية المتحدة.كان حاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
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مصر, روسيا, أخبار العالم الآن, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

وزيرة الصناعة المصرية من منتدى سانت بطرسبورغ: حريصون على المشاركة ونرحب بكل الاستثمارات في بلادنا

11:37 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 11:40 GMT 16.06.2022)
© Nagam Kabbasنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Nagam Kabbas
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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الخميس، حرص بلادها على المشاركة الدائمة في منتدى سانت بطرسبورغ الروسي.
وذكرت جامع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن هناك أهمية مصرية واضحة للمشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادى الدولي لهذا اليوم، موضحة أن المشاركة المصرية لهذا العام تأتي بشكل مختلف، حيث أن الوفد المصري هو ضيف شرف، وهو ما يتزامن مع اليوبيل الفضي لمدينة سان بطرسبورغ الروسية.
© Sputnik . Nagam Kabbasنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022
© Sputnik . Nagam Kabbas
وأفادت نيفين جامع بأن الحكومة المصرية حريصة، دوما، على المشاركة بجناح يعكس الهوية المصرية، ويجذب الحضور للإطلاع على فرص الاستثمار في مصر وعلى المشروعات القومية التي تميزت بها بلادها خلال السنوات الماضية، باعتبار أن مصر بيئة جاذبة وممتازة للاستثمار فيها.
© Sputnik . Nagam Kabbasنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022
© Sputnik . Nagam Kabbas
وحول المشروعات المهمة التي ترغب فيها مصر للاستثمار على أراضيها، أوضحت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع، أن بلادها ترحب بأي مشروعات أو قطاعات صناعية، ولكن هناك اهتمام أولي بمشروعات الطاقة والطاقة الخضراء، ولكن مصر ترحب بكل المشروعات.
© Sputnik . Nagam Kabbasنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022
© Sputnik . Nagam Kabbas
افتتح منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أمس الأربعاء، دورته الــ25 بمشاركة أكثر من 120 دولة، منها دول عربية، وهي مصر، سوريا والإمارات العربية المتحدة.
© Sputnik . Nagam Kabbasنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022
© Sputnik . Nagam Kabbas
كان حاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.
يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
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