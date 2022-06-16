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وزيرة الصناعة: مصر متسمرة في علاقاتها التجارية مع روسيا رغم الأزمة الحالية
وزيرة الصناعة: مصر متسمرة في علاقاتها التجارية مع روسيا رغم الأزمة الحالية
أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، نيفين جامع، أنه على الرغم من التحديات الراهنة والأزمة الحالية، فإن مصر مصممة على مواصلة تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا،... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T15:26+0000
2022-06-16T15:26+0000
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سانت بطرسبرغ - سبوتنيك. وقالت جامع في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "نحن نستعرض الخطط المتوسطة والطويلة للخمس سنوات القادمة، لدينا خطط استراتيجية بين بلدنا وروسيا، ولكن هناك بعض التحديات نقوم بمعالجتها في الوقت الحالي جراء الأزمة الموجودة، وخاصة في عمليات النقل البحري والجوي، لكننا نعمل على وضع كل شيء في مكانه".وأشارت إلى أن جميع الاتصالات الرسمية والتجارية مستمرة بين البلدين، وأن "العلاقات الروسية المصرية هي علاقات تاريخية وليست وليدة العصر الحالي".وأضافت: "حددنا بعض البنود كأولويات للقطاع الخاص في العلاقات مع نظرائهم الروس، وأهمها المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي الآسيوي".وأكدت الوزيرة أن معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال 2021 تجاوز الـ 4.7 مليار دولار أمريكي مقابل 4.5 مليار دولار في عام 2020، وأن الصادرات المصرية للسوق الروسية خلال 2021 بلغت 591 مليون دولار مقارنه بـ 515 مليون دولار في عام 2020.هذا، وافتتح منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أمس الأربعاء، دورته الــ25 بمشاركة أكثر من 120 دولة، منها دول عربية، وهي مصر، سوريا والإمارات العربية المتحدة.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

وزيرة الصناعة: مصر متسمرة في علاقاتها التجارية مع روسيا رغم الأزمة الحالية

15:26 GMT 16.06.2022
© Sputnik . Nagam Kabbasنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Nagam Kabbas
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أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، نيفين جامع، أنه على الرغم من التحديات الراهنة والأزمة الحالية، فإن مصر مصممة على مواصلة تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا، مشيرة إلى أن العلاقات الروسية المصرية هي علاقات تاريخية وليست وليدة العصر الحالي.
سانت بطرسبرغ - سبوتنيك. وقالت جامع في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "نحن نستعرض الخطط المتوسطة والطويلة للخمس سنوات القادمة، لدينا خطط استراتيجية بين بلدنا وروسيا، ولكن هناك بعض التحديات نقوم بمعالجتها في الوقت الحالي جراء الأزمة الموجودة، وخاصة في عمليات النقل البحري والجوي، لكننا نعمل على وضع كل شيء في مكانه".
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
رئيس جمعية المصدرين المصريين لـ"سبوتنيك": لا توجد أي عوائق في تصدير المنتجات المصرية لروسيا
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وأشارت إلى أن جميع الاتصالات الرسمية والتجارية مستمرة بين البلدين، وأن "العلاقات الروسية المصرية هي علاقات تاريخية وليست وليدة العصر الحالي".
وأضافت: "القطاع الخاص المصري قد وضع بعض النقاط كأولويات للتعامل مع الأصدقاء الروس، أهمها المفاوضات الحالية فيما يخص اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، ونحن الآن في جولة مفاوضات".
وأضافت: "حددنا بعض البنود كأولويات للقطاع الخاص في العلاقات مع نظرائهم الروس، وأهمها المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي الآسيوي".
وأكدت الوزيرة أن معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال 2021 تجاوز الـ 4.7 مليار دولار أمريكي مقابل 4.5 مليار دولار في عام 2020، وأن الصادرات المصرية للسوق الروسية خلال 2021 بلغت 591 مليون دولار مقارنه بـ 515 مليون دولار في عام 2020.
هذا، وافتتح منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أمس الأربعاء، دورته الــ25 بمشاركة أكثر من 120 دولة، منها دول عربية، وهي مصر، سوريا والإمارات العربية المتحدة.
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