https://arabic.sputniknews.com/20220616/وزيرة-الصناعة-مصر-متسمرة-في-علاقاتها-التجارية-مع-روسيا-رغم-الأزمة-الحالية-1063729957.html

وزيرة الصناعة: مصر متسمرة في علاقاتها التجارية مع روسيا رغم الأزمة الحالية

وزيرة الصناعة: مصر متسمرة في علاقاتها التجارية مع روسيا رغم الأزمة الحالية

أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية، نيفين جامع، أنه على الرغم من التحديات الراهنة والأزمة الحالية، فإن مصر مصممة على مواصلة تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا،... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T15:26+0000

2022-06-16T15:26+0000

2022-06-16T15:26+0000

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سانت بطرسبرغ - سبوتنيك. وقالت جامع في مقابلة مع وكالة سبوتنيك: "نحن نستعرض الخطط المتوسطة والطويلة للخمس سنوات القادمة، لدينا خطط استراتيجية بين بلدنا وروسيا، ولكن هناك بعض التحديات نقوم بمعالجتها في الوقت الحالي جراء الأزمة الموجودة، وخاصة في عمليات النقل البحري والجوي، لكننا نعمل على وضع كل شيء في مكانه".وأشارت إلى أن جميع الاتصالات الرسمية والتجارية مستمرة بين البلدين، وأن "العلاقات الروسية المصرية هي علاقات تاريخية وليست وليدة العصر الحالي".وأضافت: "حددنا بعض البنود كأولويات للقطاع الخاص في العلاقات مع نظرائهم الروس، وأهمها المفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي الآسيوي".وأكدت الوزيرة أن معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال 2021 تجاوز الـ 4.7 مليار دولار أمريكي مقابل 4.5 مليار دولار في عام 2020، وأن الصادرات المصرية للسوق الروسية خلال 2021 بلغت 591 مليون دولار مقارنه بـ 515 مليون دولار في عام 2020.هذا، وافتتح منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أمس الأربعاء، دورته الــ25 بمشاركة أكثر من 120 دولة، منها دول عربية، وهي مصر، سوريا والإمارات العربية المتحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/رئيس-جمعية-المصدرين-المصريين-لـسبوتنيك-لا-توجد-أي-عوائق-في-تصدير-المنتجات-المصرية-لروسيا-1063717880.html

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