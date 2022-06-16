https://arabic.sputniknews.com/20220616/وزير-الإعلام-اليمني-يتهم-جماعة-أنصار-الله-باغتيال-صحافي-في-عدن-1063678948.html

وزير الإعلام اليمني يتهم جماعة "أنصار الله" باغتيال صحافي في عدن

وزير الإعلام اليمني يتهم جماعة "أنصار الله" باغتيال صحافي في عدن

اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بالوقوف وراء اغتيال الصحافي صابر الحيدري عبر تفجير استهدف سيارته في العاصمة... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T02:37+0000

2022-06-16T02:37+0000

2022-06-16T02:37+0000

الحرب على اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر": "ندين ونستنكر بأشد العبارات جريمة اغتيال الصحافي صابر الحيدري الموظف في وزارة الإعلام ومراسل تلفزيون (إن إتش كي) الياباني بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته أثناء مروره في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، والذي غادر صنعاء العام 2017 بعد التضييق عليه من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية".وأضاف: "الجريمة الإرهابية التي تأتي بعد أشهر من استهداف مماثل للصحافي محمود العتمي وزوجته الصحافية رشا الحرازي، تؤكد أن الصحافيين ومراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية باتوا هدفا لمليشيا الحوثي، وأن استهدافهم الممنهج هذا يهدف لبث الرعب في نفوسهم ومنعهم من أداء رسالتهم من المناطق المحررة".وطالب وزير الإعلام اليمني، بـ "موقف دولي واضح إزاء هذه الجريمة النكراء وكل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الصحافيين، من قتل واختطاف وإخفاء قسري، ونفي وتهجير ونهب للممتلكات"، على حد قوله.ولقي صحافي يمني، حتفه، الأربعاء، إثر انفجار استهدفه في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة الصحفي صابر نعمان الحيدري أثناء مروره في منطقة كابوتا بمديرية المنصورة، ما أدى إلى مقتله وإصابة آخرين.وأضاف أن العبوة الناسفة كانت مزروعة في وقت سابق بسيارة الصحافي الذي يعمل مراسلاً لإحدى وسائل الإعلام الأجنبية، ويعتقد أنه قد تم تفجيرها عن بعد.وتعد جريمة الاغتيال هي الثانية من نوعها التي تستهدف إعلامياً في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، إذ انفجرت في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عبوة ناسفة في سيارة المصورة الصحافية رشا الحرازي وزوجها المراسل الصحافي محمود أمين العتمي، خلال تواجدهما في مديرية خورمكسر شرق عدن، وأسفرت عن مقتلها وجنينها وإصابة العتمي بجراح بليغة.وفي 26 أيار/مايو الماضي، سقط 38 مدنياً بين قتيل وجريح إثر انفجار قنبلة في سوق السمك بمديرية الشيخ عثمان شمال عدن، سبق ذلك منتصف الشهر ذاته، هجوم بسيارة مفخخة استهدف موكب رئيس عمليات المنطقة صص ض. ض ض العسكرية الرابعة في الجيش اليمني، العميد الركن صالح علي حسن، أثناء مروره في مديرية المعلا بمدينة عدن.ولقي خمسة وخمسون صحفياً وعاملاً إعلامياً مصرعهم في جميع أنحاء العالم في عام 2021، وفقاً لبيانات اليونسكو، وهو أدنى عدد سنوي للوفيات منذ أكثر من عقد.

https://arabic.sputniknews.com/20220615/اليمن-مقتل-صحافي-إثر-تفجير-استهدف-سيارته-في-عدن-1063677236.html

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الحرب على اليمن