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وزير الخارجية السعودي: لدينا توافق تام مع المغرب والتنسيق دائم ومستمر
وزير الخارجية السعودي: لدينا توافق تام مع المغرب والتنسيق دائم ومستمر
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن "هناك التزام مشترك مع المغرب بتفعيل التعاون". 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T12:35+0000
2022-06-16T12:35+0000
2022-06-16T12:35+0000
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وأكد بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في الرباط، "عمق العلاقة بين الرياض والرباط"، وقال: "لدينا فرص اقتصادية كبيرة يمكن البناء عليها مع المغرب، وسنسعى إلى تفعيل وتعزيز هذا التعاون القائم مع المغرب"، حسب صحيفة سبق السعودية.ودعا نظيره المغربي، ناصر بوريطة، إلى العمل على تطوير العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون ترفع من مستوى التقارب بين الرباط والرياض.وتابع وزير الخارجية السعودي: "لدينا توافق تام مع المغرب والتنسيق دائم ومستمر، ونسعى إلى تطوير مبادرات مشتركة لتقديم نموذج دولي متقدم، والعلاقات مع المغرب لا مثيل لها وقائمة على التضامن".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/المغرب-العلاقات-مع-السعودية-لا-مثيل-لها-وقائمة-على-التضامن-1063709744.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار السعودية اليوم
وزير الخارجية السعودي: لدينا توافق تام مع المغرب والتنسيق دائم ومستمر
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قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إن "هناك التزام مشترك مع المغرب بتفعيل التعاون".
وأكد بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في الرباط، "عمق العلاقة بين الرياض والرباط"، وقال: "لدينا فرص اقتصادية كبيرة يمكن البناء عليها مع المغرب، وسنسعى إلى تفعيل وتعزيز هذا التعاون القائم مع المغرب"، حسب صحيفة سبق السعودية
.
ودعا نظيره المغربي، ناصر بوريطة، إلى العمل على تطوير العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون ترفع من مستوى التقارب بين الرباط والرياض.
وتابع وزير الخارجية السعودي: "لدينا توافق تام مع المغرب والتنسيق دائم ومستمر، ونسعى إلى تطوير مبادرات مشتركة لتقديم نموذج دولي متقدم، والعلاقات مع المغرب لا مثيل لها وقائمة على التضامن".