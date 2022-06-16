https://arabic.sputniknews.com/20220616/وزير-روسي-ما-يحدث-في-العالم-ليس-قصة-عادية-بل-تغيرات-عميقة-1063682297.html
وزير روسي: ما يحدث في العالم ليس قصة عادية بل تغيرات عميقة
وزير روسي: ما يحدث في العالم ليس قصة عادية بل تغيرات عميقة
يرى وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، أن ما يحدث في العالم ليس قصة عادية، بل هناك تغيرات عميقة تحدث، ولن يكون العالم كما كان من قبل. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T07:05+0000
2022-06-16T07:05+0000
2022-06-16T07:20+0000
روسيا
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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جاءت تصريحات أوريشكين خلال حديث له في منتدى سان بطرسبوغ الاقتصادي، حيث قال: "ما يحدث في العالم الآن ليس في الواقع حدثا قصير المدى، فهذه تغييرات عميقة للغاية وتتعلق بالجغرافيا السياسية".وأضاف أوريشكين: "هناك مواجهة بين البلدان ومشاكل تتعلق بالمساواة الاجتماعية في العالم ومشاكل تتعلق بالسياسة الاقتصادية، لذلك فإن كل ما يحدث الآن هو إحدى الحلقات في هذا المسلسل الطويل ولن يكون كل شيء كما كان في السابق".يذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين له، يعقد في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران.
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روسيا, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
وزير روسي: ما يحدث في العالم ليس قصة عادية بل تغيرات عميقة
07:05 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 07:20 GMT 16.06.2022) تابعنا عبر
يرى وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، أن ما يحدث في العالم ليس قصة عادية، بل هناك تغيرات عميقة تحدث، ولن يكون العالم كما كان من قبل.
جاءت تصريحات أوريشكين خلال حديث له في منتدى سان بطرسبوغ الاقتصادي، حيث قال: "ما يحدث في العالم الآن ليس في الواقع حدثا قصير المدى، فهذه تغييرات عميقة للغاية وتتعلق بالجغرافيا السياسية".
وأضاف أوريشكين: "هناك مواجهة بين البلدان ومشاكل تتعلق بالمساواة الاجتماعية في العالم ومشاكل تتعلق بالسياسة الاقتصادية، لذلك فإن كل ما يحدث الآن هو إحدى الحلقات في هذا المسلسل الطويل ولن يكون كل شيء كما كان في السابق".
يذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي يحتفل
هذا العام باليوبيل الخامس والعشرين له، يعقد في مدينة سانت بطرسبورغ في الفترة من 15 إلى 18 يونيو/حزيران.