https://arabic.sputniknews.com/20220616/وصول-طائرة-إطفاء-روسية-لمكافحة-حرائق-الغابات-في-الجزائر-1063739460.html
وصول طائرة إطفاء روسية لمكافحة حرائق الغابات في الجزائر
وصول طائرة إطفاء روسية لمكافحة حرائق الغابات في الجزائر
أفادت مصادر إعلامية جزائرية عن وصول طائرة إطفاء من طراز "Berieve BE 200" مستأجرة لمدة ثلاثة أشهر من روسيا الاتحادية إلى مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T17:48+0000
2022-06-16T17:48+0000
2022-06-16T17:48+0000
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روسيا
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وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، إلى أن "الجزائر شهدت العام الماضي حرائق غابات سخرنا خلالها كل الوسائل، إلا أننا وجدنا أن الوسائل المتوفرة غير كافية لمواجهة مثل هذه الحرائق ذات الحجم الاستثنائي"، مضيفا أنه "بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تم اللجوء إلى حل الاستئجار لدى بعض الدول في العالم وكان هناك رد من دولة واحدة واليوم هذه الطائرة موجودة هنا في الجزائر".وقال بلجود إن "الطائرة استأجرت لمدة ثلاثة أشهر، من 15 يونيو/حزيران إلى 15 سبتمبر/أيلول المقبل"، موضحا أنها "قاذفة فريدة في العالم، ذات قدرة كبيرة، يمكنها التدخل في جميع الأماكن"، الأمر الذي يقدم "وسيلة إضافية للبلاد وأيضا وسيلة إضافية لمساعدة عناصر الحماية المدنية".ونوه الوزير إلى أن الرئيس الجزائري كان قد حث في العام الماضي على اقتناء أربع طائرات إطفاء من طراز "Berieve BE 200"، في سبيل مكافحة الحرائق التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن الطائرات الثلاث المتبقية ستصل خلال الربع الأول من العام المقبل.وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تعتبر طائرة "Berieve BE 200" نموذجا متخصصا في مكافحة حرائق الغابات، والتي تتميز بقدرتها على التحليق على ارتفاع منخفض وبسرعة إبحار تزيد عن 500 كم/ساعة، إضافة إلى التوقف في البحر خلال 14 ثانية، مع إمكانية إعادة التزود بالوقود على مهبط الهبوط.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/-الجزائر-توقع-اتفاقيات-شراكة-مع-الولايات-المتحدة-1063733729.html
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العالم العربي, الجزائر, روسيا
وصول طائرة إطفاء روسية لمكافحة حرائق الغابات في الجزائر
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أفادت مصادر إعلامية جزائرية عن وصول طائرة إطفاء من طراز "Berieve BE 200" مستأجرة لمدة ثلاثة أشهر من روسيا الاتحادية إلى مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة، وذلك بهدف المضي في عمليات إطفاء حرائق الغابات التي تتعرض لها البلاد.
وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، إلى أن "الجزائر شهدت العام الماضي حرائق غابات سخرنا خلالها كل الوسائل، إلا أننا وجدنا أن الوسائل المتوفرة غير كافية لمواجهة مثل هذه الحرائق ذات الحجم الاستثنائي"، مضيفا أنه "بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تم اللجوء إلى حل الاستئجار لدى بعض الدول في العالم وكان هناك رد من دولة واحدة واليوم هذه الطائرة موجودة هنا في الجزائر".
وقال بلجود إن "الطائرة استأجرت لمدة ثلاثة أشهر، من 15 يونيو/حزيران إلى 15 سبتمبر/أيلول المقبل"، موضحا أنها "قاذفة فريدة في العالم، ذات قدرة كبيرة، يمكنها التدخل في جميع الأماكن"، الأمر الذي يقدم "وسيلة إضافية للبلاد وأيضا وسيلة إضافية لمساعدة عناصر الحماية المدنية".
ونوه الوزير إلى أن الرئيس الجزائري كان قد حث في العام الماضي على اقتناء أربع طائرات إطفاء من طراز "Berieve BE 200"، في سبيل مكافحة الحرائق التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن الطائرات الثلاث المتبقية ستصل خلال الربع الأول من العام المقبل.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية
، تعتبر طائرة "Berieve BE 200" نموذجا متخصصا في مكافحة حرائق الغابات، والتي تتميز بقدرتها على التحليق على ارتفاع منخفض وبسرعة إبحار تزيد عن 500 كم/ساعة، إضافة إلى التوقف في البحر خلال 14 ثانية، مع إمكانية إعادة التزود بالوقود على مهبط الهبوط.