https://arabic.sputniknews.com/20220616/وصول-ماكرون-ودراغي-وشولتز-إلى-كييف-1063681264.html

وصول ماكرون ودراغي وشولتز إلى كييف

وصول ماكرون ودراغي وشولتز إلى كييف

وصل، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي والمستشار الألماني أولاف شولتز. 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T06:48+0000

2022-06-16T06:48+0000

2022-06-16T07:15+0000

أخبار العالم الآن

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وأظهرت صور لوكالة فرانس برس نزول القادة من القطار في العاصمة الأوكرانية. وردا على سؤال من أحد الصحفيين عن سبب قدومهم إلى أوكرانيا، قال ماكرون: "من أجل رسالة وحدة أوروبية".يشار إلى أن هذه هي أول رحلة للزعماء الثلاثة إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية للبلاد في 24 فبراير/ شباط الماضي، ومن المقرر أن يلتقي الثلاثي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وتأتي الزيارة في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا إلى منحها ترشيحا رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل تصريحات ماكرون بأن الزيارة تهدف إلى إظهار "الدعم لأوكرانيا في الحاضر والمستقبل".وسافر الثلاثة زعماء على متن قطار خاص غادر بولندا في الساعات الأولى من يوم الخميس، فيما قالت وسائل إعلام ألمانية إنهم التقوا ليلا في مدينة رزيسزو بجنوب شرق بولندا، والتي يوجد بها مطار دولي.وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، إنه يتعين على السلطات الأوكرانية التفاوض مع الجانب الروسي بعد وقف إطلاق النار.وقال ماكرون خلال زيارته لرومانيا: "سيتعين على رئيس أوكرانيا وممثلين آخرين للسلطات التفاوض مع الجانب الروسي".وأكدت وسائل إعلام رومانية، أن ماكرون وصل إلى رومانيا في رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك مولدوفا، قبل أن يتوجه إلى كييف يوم الخميس في زيارة مع المستشار الألماني أولاف شولز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.ووفقا لـ"ديلي أكسبريس"، خان ماكرون نظام الحكم في أوكرانيا حينما أقبلت بلاده على استيراد المزيد من الغاز الروسي رغم اتفاق بلدان الاتحاد الأوروبي على تخفيض استيراد الغاز من روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/روسيا-تتهم-واشنطن-بنشر-تقارير-مزيفة-حول-استخدام-موسكو-لذخائر-عنقودية-في-أوكرانيا-1063679248.html

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